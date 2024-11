Mladić S.V. je za dlaku izbjegao pad nadstrešnice u Novom Sadu.

Izvor: Kurir TV/MONDO

Prema poslednjim informacijama, u Novom Sadu stradalo je 14 osoba kada se urušila nadstrešnica stanične zgrade Željezničke stanice, dok je povrijeđeno 30 osoba, a tri se nalaze u teškom stanju. Mladić S.V. je pukom srećom izbjegao trenutak kada se urušio dio zgrade.

"Bio sam pet metara, a sve je izgledalo kao da je neko bacio bombu, odjednom je samo puklo, morala je policija da dođe i svi smo morali odmah da se sklonimo jer je zabranjen bio prilazak. Bilo je i djece, koja su čekala prevoz. Policija i Hitna pomoć su došli izuzetno brzo, odmah je pokrenuta akcija.

Često prolazim tuda, a nije bilo nikakvih naznaka. To je betonska nastrešnica, ne znam tačan broj ljudi koji je bio ispod toga, samo znam za jednog čovjeka i dvoje maloljetne djece, ali nikoga ne poznajem. Dosad nije bilo naznaka, ovo je prvi put da vidim nešto slično, ovo me je mnogo potreslo, ne mogu da dođem sebi, i dalje se tresem", ispričao je on za "Kurir".

Pogledajte fotografije ruševina stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu

Vidi opis Izbjegao smrt u Novom Sadu u posljednjem trenutku! "Kao da je neko bacio bombu, bio sam na 5 metara" (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 18 / 18 AD

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:17 Sagovornik Kurir televizije koji je pukom srećom izbegao pad konstrukcije železničke stanice Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(Kurir/MONDO)