Sutra hladno, biće mraza, kiše i slabog snijega

U cijeloj BiH sutra će biti hladno vrijeme sa mrazem, uz slab snijeg u istočnim i višim predjelima, te kišu umjerenog intenziteta na jugu.

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Uveče slabo provijavanje snijega u centralnim i istočnim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do jedan, na jugu do šest, u višim predjelima minus pet, a najviša dnevna od minus jedan do tri, na jugu osam, a u višim predjelima minus tri stepena Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren, na sjeveru zapadni, na jugu sjeverni.

Danas je bilo promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom suvo.

(MONDO)