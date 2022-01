U Driniću jutros minus 22, evo kakva je prognoza za danas ❄️

U BiH će danas biti sunčanih perioda uz promjenljivu oblačnost i hladno.

Izvor: Vedran Ševčuk/MONDO

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske saopštio je da je i dalje prisutan anticiklon po svim visinama uz porast pritiska i priliv hladnijeg vazduha.

Jutarnja temperatura od minus 10 do minus tri, na planinama od minus 16, a najviša dnevna od minus četiri do dva, da jugu do sedam stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura u 7.00 časova: Drinić minus 22, Sarajevo minus 14, Zenica minus 11, Mrkonjić Grad i Bugojno minus 10, Sokolac minus devet, Mrakovica, Nevesinje i Bihać minus osam, Banjaluka minus sedam, Bijeljina, Srebrenica, Višegrad, Gacko, Novi Grad, Prijedor i Rudo minus šest, Foča minus pet, Bileća i Ribnik minus četiri, Doboj, Livno minus tri, Trebinje jedan i Mostar dva stepena Celzijusova.