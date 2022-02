Antitijela ima 95 odsto građana Republike Srpske

Ispitivanje kolektivnog imuniteta u Republici Srpskoj ulazi u završnu fazu, a prema prvim procjenama antitijela ima 95 odsto građana, rekao je dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci Ranko Škrbić.

Škrbić pojašnjava da su neki stekli antitijela prebolijevanjem kovida 19, drugi vakcinacijom, a ima i onih koji su i preboljeli i vakcinisani.

"Sigurno da ima i onih koje možemo ubrojati u četvrtu grupu, a to su oni koji ne znaju da su preboljeli, nisu vakcinisani, a imaju antitijela. Oni su očigledno bili u kontaktu sa virusom, ali su imali blagu ili kliničku sliku bez simptoma i bukvalno to prehodali", rekao je Škrbić za "Glas Srpske".

On očekuje da za 15 dana podaci budu objedinjeni svi podaci i da je iz svih navedenih podataka jasno da Srpska ima kolektivni imunitet.

U prvoj fazi rezultat bio 40 odsto Prvi rezultati istraživanja koji su objavljeni u maju 2021. godine pokazali su da imunutet ima nešto više od 40 odsto građana.

"Međutim, antitijela koja smo dobili na vuhanski i delta soj očigledno nisu bila dovoljna da nas zaštite od omikrona i ne znamo kako i koliko će nas štititi od nekih budućih sojeva, ali je činjenica da su u bolnici oni koji nisu vakcinisani i nisu ranije prebolovali kovid", rekao je Škrbić.

Medicinski fakuteti u Banjaluci i Foči zajedno sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske privode kraju drugu fazu studije seroprevalencije infekcije kovid 19.

Škrbić kaže da je juče sa kolegama iz fočanskog Medicinskog fakulteta o svemu obavijestio i Svjetsku zdravstvenu organizaciju (SZO), koja je sponzor istraživanja.

"Do sada je obrađeno više od 2.000 ispitanika iz sjevernog i zapadnog dijela Republike Srpske, a kolege iz Foče obradile su oko 1.600 uzoraka za južni i istočni dio. Preostalo nam je da obradimo još oko 800 uzoraka i vjerujem da ćemo do kraja sedmice to završiti", rekao je Škrbić.

Prva faza nacionalne studije seroprevalencije infekcije kovid 19, koja je započela u novembru 2020. godine obuhvatila je oko 2.000 stanovnika iz svih krajeva Srpske, a rezultat je pokazao da je antitijela razvilo oko 35 odsto ispitanih, te da je trećina imala težu kliničku sliku.

