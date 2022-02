Bil Gejts napisao knjigu o sprečavanju nove pandemije

Multimilijarder Bil Gejts autor nove knjige "Kako spriječiti sljedeću pandemiju" (How to Prevent the Next Pandemic), koja bi trebala biti objavljena početkom maja ove godine.

U najavi ovog djela je poručio da vjeruje da pandemija koronavirusa može biti posljednja pandemija, "bez obzira na to koliko to djelovalo nemoguće s obzirom na trenutne okolnosti".

Napomenuo je da je koronavirus jasno dao na znanje da prioritet mora biti elimisanje prijetnji koje mogu uzrokovati sljedeću pandemiju.

Prema Gejtsovim riječima, pandemiju koronavirusa prati od njenog početka te je, "radeći sa stručnjacima, mnogo naučio o ovoj pandemiji".

Ukazao je na to da knjigom želi podijeliti ono što je čuo od onih s kojima je sarađivao, a kako bi doprinio prevenciji nastanka novih pandemija.

"U knjizi sam se osvrnuo na specifične mjere koje možemo preduzeti, ne samo za zaustavljanje pandemije, već i kako da omogućimo bolju zdravstvenu zaštitu ljudima širom svijeta", naglasio je jedan od osnivača kompanije ''Majkrosoft".

Istakao je da knjiga sadrži, između ostalog, i njegove razgovore s glavnim američkim infektologom Entonijem Faučijem i direktorom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedrosom Adhanomom Gebrejsusom. Naveo je i to da je tematizovao "kako je biti predmet teorija zavjera".

Gejts je zaključio da se "pravim izborima i investicijama pandemija koronavirusa može učiniti posljednjom pandemijom".