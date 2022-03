Višednevna prognoza: Narednih dana promjenljivo, od petka malo hladnije

U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme sa maksimalnom dnevnom temperaturom od četiri do 18 stepeni Celzijusa, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Sutra će u prvom dijelu dana biti toplo i vjetrovito uz sunčane periode i umjerenu oblačnost. Više oblaka će biti na istoku, dok će na jugu i zapadu biti sunčanije.

Slabe padavine će se javljati na istoku, a uveče i tokom noći ponegdje na sjeveru i centralnom pojasu.

Minimalna temperatura vazduha biće od jednog do sedam stepeni, u višim predjelima od minus četiri, a maksimalna od 11 do 18, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusa.

U četvrtak, 17. marta, u prvom dijelu dana biće promjenljivo do pretežno oblačno, dok je na istoku moguća slaba kiša, a na planinama kratkotrajno provejavanje slabog snijega. Poslijepodne i uveče biće suvo i umjereno oblačno, a na jugu sunčano i malo toplije.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od dva do šest, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusa, a maksimalna od šest do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od dva stepena.

U petak, 18. marta, biće malo hladnije, oblačno i pretežno suvo vrijeme, na istoku uz vrlo slabe padavine, a na jugu pretežno sunčano i malo toplije.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus četiri do tri stepena, na jugu do šest stepeni, a maksimalna od pet do devet, na jugu do 13, u višim predjelima od jedan stepen Celzijusa.

U subotu, 19. marta, ujutru će biti pretežno vedro i hladno uz slab mraz, umjeren na planinama, tokom dana biće sunčano uz malu oblačnost, a uveče vedro i hladno.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus pet do dva, na jugu do četiri, a maksimalna od četiri do devet, na jugu i sjeveru do 12, u višim predjelima od dva stepena Celzijusa.