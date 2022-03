Institut promijenio termin brzog antigenskog testiranja na korona virus

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjaluci izmijenio je termin testiranja brzim antigenskim testom, dok za PCR ostaje isti.

Testiranje brzim antigenskim testom (BAT) biće vršeno svaki radni dan i subotom od 7.30 do 10.00 časova, umjesto do 12.00 časova kako je bilo do sada.