Stanivuković donira novac za obnovu trim staze u Parku "Mladen Stojanović"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, doniraće novac za obnovu trim staze u Parku "Mladen Stojanović", saopšteno je iz Gradske uprave.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Stanivuković kaže da će, zajedno sa svojom porodicom, nastaviti da ulaže u grad.

"Sport, zdravlje i rekracija su jako važni za naš grad. Zato želim da doniram novac za obnovu trim staze. Nastaviću sa svojom porodicom da doniramo i ulažemo u naš grad, u jednoj jasnoj želji da konačno zaustavimo praksu onih političara koji su uzimali od svog grada, države i institucija, a nikada nisu ništa davali. Naš plan je da u narednom periodu ovdje napravimo modernu gumiranu stazu za trčanje što je jedan od zahtjeva trkača i sportista koji ovdje treniraju, a radovi koji se sada izvode biće samo prelazno riješenje do same realizacije ove ideje", rekao je on.

Stanivuković je do sada donirao novac za Porodični park u Rosuljama, sadnice u velikoj jesenjoj sadnji, kao i sredstva za govornicu na Trgu Krajine.

"Idemo drugačijim putem za našu bolju Banju Luku, Republiku Srpsku i za budućnost", rekao je gradonačelnik Stanivuković.