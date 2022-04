Optužuju direktora: Danas protest radnika Centra za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida u Banjaluci

Danas u podne u banjalučkom parku "Mladen Stojanović" u blizini zgrade Vlade RS biće održan protest radnika Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida u Banjaluci koji su nezadovoljni najavljenim ponovnim imenovanjem trenutnog direktora te ustanove.

Izvor: Centar za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida

Radnici su najavili da će protestovati svaki naredni radni dan u isto vrijeme sve dok se ne razmotre njihovi problemi i krenu racionalno rješavati od strane nadležnih institucija.

"Zbog očigledne mogućnosti ponovnog imenovanja Željka Ubiparipa za direktora i nastavka vladanja njegovog bahatog menadžmenta, čija nestručnost se ogleda u milionskom dugovanju Centra, nesposobnosti u rukovođenju, krađama i kriminalnim radnjama (falsifikovani pravni akti, selektivna isplata plata, većina radnika je dobijala neredovne četvrtine koje su kasnile po 4 mjeseca dok su povlašteni primali plate redovno i to u cjelosti, neuplaćeni doprinosi od 7 do 9 godina, pokraden je novac koji je uredno uzet od radnika za Fond solidarnosti), nedoličnog ponašanja (dolaska u alkoholisanom stanju), nepotizma (zaposleni su najuži članovi više porodica povlaštenih) i sveopšteg mobinga prema radnicima, mi smo izgubili povjerenje i ne želimo ni pod kojim uslovima da nam jedna takva osoba bude direktor, ali ni da nam njegov menadžment kroji kapu", piše u saopštenju Sindikalne organizacije centra.

Dio radnika kaže da su od 10. februara u generalnom štrajku i da sve rade u skladu sa zakonom, ali da se "državi ipak ne poštuju zakoni, već se nagrađuje rad u suprotnosti sa istim". Navode da su se obraćali inspekcijama, ali su ih optužili da rade u direktorovu korist i žmire na jasno ukazane propuste.

"Legitimnost nadzornog odbora je upitna jer je predsjednik istog u srodstvu sa v.d.direktorom, ali svejedno, mi se više nemamo kome obraćati jer svi prebacuju odgovornost na nekog drugog i jedino nam preostaje ulica. Sramota je za cijelo društvo, a posebno za rukovodstvo države da bilo koji radnici štrajkuju, a posebno da osobe sa invaliditetom i ratni vojni invalidi izlaze na ulicu da bi se borili za svoja najosnovnija radnička prava. Još veća sramota je što se jedna ovakva za društvo značajna ustanova (zbog nestručnosti i bahatosti) pretvorila u porodičnu firmu koja već deceniju ne obavlja djelatnost koju bi trebala obavljati a za kojom postoji realna potreba u društvu. Najljudskije smo se nadali da ćemo uspjeti postići dogovor i da ćemo se uspjeti izboriti za naša najosnovnija ljudska i radnička prava i da se nećemo morati odlučivati na ovako radikalne poteze, ali mi više nemamo izbora", stoji u saopštenju.

Pozivali su sve ljude dobre volje da im se pridruže na ulici i da pomognu u rješavanju problema, a nadležne institucije su pozvali da reaguju.

Ubiparip: Lični interesi - dio radnika ne štrajkuje

V.d. direktora Centra Željko Ubipair poriče optužbe radnika, a za štrajk smatra da je poprimio lični interes.

"Radnici obično brinu o uslovima rada, da imaju odgovarajuće uslove rada, plate i doprinose, topli obrok i prevoz. To su glavna pitanja, a oni su to proširili na šest pitanja i on je poprimio lični interes", kaže Željko Ubiparip.

Ubiparip je za portal "Gerila" rekao da su radnici primali platu u dijelovima, kao i da je preduzeće preuzeo kada je bilo više od 700.000 maraka duga, a da je sada taj dug preko 2,3 miliona maraka.

Dodao je i da jedan dio radnika i dalje radi, da bi mogli da ispoštuju ugovore sa klijentima.

Tokom jučerašnje konferencije u Centru došlo je do vrijeđanja na relaciji radnici- direktor, kao i međusobnih svađa između radnika, onih koji štrajkuju sa onima koji su nastavili da rade.