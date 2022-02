Radnici Centra za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banjaluka u generalnom štrajku

Generalni štrajk radnika sindikalne organizacije Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banjaluka počeo je danas, a nakon što su se nadležni oglušili o njihove zahtjeve.

Oni su se na ovaj korak odlučili nakon štrajka upozorenja, koji je bio 25. januara, a tokom kojem su tražili da im se isplate neisplaćenih plate i doprinosi, te da im se poboljšaju uslovi u kojima rade.

Miroslav Gnjatović, zamjenik predsjednice Sindikata i predsjednik Štrajkačkog odbora, za "Nezavisne" kaže da se poslije štrajka upozorenja, nadležne institucije nisu oglasile, osim Duška Milunovića, ministra rada i boračko-invalidske zaštite RS.

"On je formirao radnu grupu kako bi se riješio ovaj problem, odnosno da se popiše stanje u kojem je Centar, uslovi u kojima radimo...", rekao je Gnjatović.

Kako navodi, oni zahtijevaju da se ispita i regularnost rada Uprave i menadžmenta.

"Poslali smo dopis radnoj, tržišnoj i poreskoj inspekciji i očekujemo njihov dolazak. Tražimo poboljšanje radnih uslova, jer ovdje rade osobe sa invaliditetom. Uslovi za rad takoreći ne postoje, tako da apelujemo i odlučno tražimo smjenu direktora i njegovih najbližih saradnika, ali prije toga odgovornost", kazao je Gnjatović.

Dodaje da su se iz godine u godinu u Centru nagomilali milionski dugovi, te da vlada i netrpeljivost i podjele između radnika.

"Ovdje trenutno radi 53 radnika. Ovo je akcionarsko društvo koje je Vlada RS kupila 2011. godine i mi tražimo da se prijeđe na budžet ili na neki vid sufinansiranja kako bi se na neki način osigurali", rekao je Gnjatović

Borislav Karalić, član Štrajkačkog odbora, kaže da su uslovi u kojima rade veoma teški.

"Mašine na kojoj radim je veoma stara, i potrebno je da se kupi nova. Takva mašina u pristojnom stanju košta 12.000 -13.000 KM. Mi ne znamo ni kako rade ove mašine, sami se učimo", rekao je Karalić.

Željko Ubiparip, direktor Centra, kazao je za "Nezavisne novine" da ovi radnici traže da januarska i sve ostale plate budu redovne i sa doprinosima, ali da oni sada nisu u mogućnosti da ih isplate.

"Imamo problema sa naplatom potraživanja, i to je jedini razlog za generalni štrajk. Oni do kraja aprila traže izmirenje svih doprinosa, a to nije ni blizu. Januarska plata nije došla, a rok je do kraja mjeseca. Iako je ovo generalni štrajk, polovina ljudi radi", kazao je Ubiparip.

Kako kaže, on je i ranije spominjao da su mašine zastarjele, te da je nemoguće raditi punim kapacitetom, sa 53 radnika koji trenutno rade.

Dodaje da se ovo dešava u trenutku kada je Vlada Srpske počela pomagati ovoj firmi, te navodi da je u prvoj godini pandemija dala 234.000 KM, dok je 300.000 KM dala u ovoj godini.

"Ja sam direktor sedam godina i ne znam šta se desilo sad kad smo počeli dobijati pomoć i naznake da ćemo ići dalje ići u tom pravcu. Ovaj generalni štrajk već sad nam nanosi štetu, jer se roba neće moći isporučiti kupcima", kazao je Ubiparip.

Navodi da zajedno sa nadzornim odborom idu prema Ministarstvu sa zahtjevima i obavijestima da se radi nova sistematizacija radnih mjesta. "Oni zakonski imaju pravo da budu upoznati sa sistematizacijom, a da prave sistematizaciju ne, ali prihavatamo pozitivne sugestije i od radnika. Radi se na poboljšanju uslova rada, a ovo su veliki problemi da bi se odjednom rješavali", naveo je Ubiparip.

Dodaje da je za radnike bitno da imaju redovne plate, uslove rada i poreze i doprinose, te da je sve ostalo stvar menadžmenat.

Podrška radnicima ovog centra stigla je i iz Sindikata medija i grafičara RS.

"Skupa sa zaposlenim radnicima zahtijevamo da rukovodstvo ovog Centra, kao i nadležno Ministarstvo rada i borački invalidske zaštite Republike Srpske u najkraćem roku pronađu rješenje za zaposlene, kako bi se nastavio proces rada i završio štrajk", saopštili su iz ovog sindikata.

Ističu da dosadašnje upravljanje Centrom nije dalo rezultate niti je izvuklo ovo preduzeće iz dubioze u kojoj se nalazi decenijama unazad.

"Zato apelujemo na nadležne da se posvete rješavanju pitanja ovih ljudi, koji se već ionako bore za raznim zdravstvenim problemima i predstavljaju izrazito osjetljivu kategoriju radnika, zbog čega i jesu zaposleni u ovom Centru", stoji u saopštenju.

(Mondo/Nezavisne)