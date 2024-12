"Građani će vidjeti najžešću borbu protiv korupcije do 31. marta": Vučić najavio obračun sa kriminalom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti o svim važnim temama za građane Srbije.

Izvor: RTS/Screenshot

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na "RTS-u" gde je govorio o svim važnim temama. Potvrdio je da će biti uvedene sankcije NIS-u oko 1. januara 2025. godine, a potom je najavio nove mjere u srpskoj politici.

"Koliko god da sam govorio, ljudima iz vlasti uđe na jedno uho, a na drugo izađe. Do 31. marta građani Srbije vidjeće najveću i najžešću borbu protiv korupcije u posljednje 24 godine. U zatvor se ide zbog kriminala, ne zbog bahatosti.

Djela će pokazati u narednih 100 dana, nije to lako pokrenuti. Vidjećete velike promjene u narednih 100 dana. BIće posebnih mehanizama, to se odnosi na ljude sa vlasti i na one koji sa njima sarađuju", rekao je Vučić.

Najavio je da će doći do formiranja velikog pokreta u koji će ljudi moći da se učlanjuju od 15. marta, a čiji on neće biti predsjednik.

Vučić je na RTS-u kazao da bi SNS trebalo da bude stožer tog pokreta, ali da će ga činiti nestranačke ličnosti koje su rade da pomognu u daljem razvoju Srbije.

"Izvijesno je da će doći do formiranja velikog pokreta na čijem čelu neću biti. Ta ideja je sazrela i od 15. marta ljudi će moći da pristupaju, da se učlanjuju", kazao je Vučić.

(MONDO/Agencije)