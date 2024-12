Narednih dana slijede "minusi", iz Civilne zaštite pozivaju na oprez

Republička uprava civilne zaštite apelovala je da, zbog najavljene niske temperature i stvaranja leda, građani adekvatno planiraju boravak i kretanje na otvorenom, vozači budu posebno oprezni, a zimske službe pripravne.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske najavljeno je da se u sljedeće tri noći i jutra, od 27. do 29. decembra, očekuje suvo i hladno vrijeme sa mrazom.

Minimalna temperatura narednh dana biće od minus 10 do minus četiri, u višim predjelima do minus 14, a na jugu do tri stepena Celzijusova.

Tokom dana prognozira se malo topliji vazduh i može doći do topljenja snijega, ali će niska noćna i jutarnja temperatura uticati na stvaranje poledice.

(Srna)