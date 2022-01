Štrajk radnika u Centru za zapošljavanje invalida u Banjaluci

U Centru za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida Banjaluka danas je organizovan štrajk upozorenja sa zahtjevima upućenim Vladi i nadležnom Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite zbog, kako kažu, nepovoljnih uslova, kašnjenja plata i doprinosa.

Izvor: Mondo/Dušan Volaš

U Centru kažu da nije samo problem u zaradama, već i u ljudskim odnosima i pritiscima koji članovi sindikata ovog centra trpe "jer javno iznose probleme".

„Već pet-šest godina ovdje se rade kriminalne radnje. Obespravljeni smo kao radnici i kao ljudi. Ne uplaćuju se doprinosi i plate nam kasne. Do decembra su kasnile tri do četiri plate. U tom periodu direktor i određeni ljudi su dobijali redovno plate plus još i bonuse, dok su ostali radnici dobijali nekakve četvrtine“,

Tvrde da su pravilnici rada firme falsifikovani.

„Išli smo na sastanak u ministarstvo rada i sve smo to iznijeli. Imamo dokaze za sve što govorimo. Međutim, oni su poslali neku tržišno-radnu inspekciju koja je samo utvrdila da nije isplaćena plata za novembar, a za ostalo kažu da jeste. Mi pitamo ko je nadležan da uradi posao i da se utvrde nepravilnosti?“, pitaju radnici.

Napominju da je Sindikat do sada nekoliko puta održao sastanak radnika gdje su izglasali nepovjerenje i iznijeli sve navedene dokaza direktoru Centra, Željku Ubiparipu.

„Mi se samo borimo za naša prava da dobijemo tu platu jer radimo pošteno i ništa više“.

Napominju da je ovo samo štrajk upozorenja i da narednih dana čekaju reakciju Vlade i nadležnog ministarstva.

„Ako ništa ne bude, ići ćemo na ulicu i pred Vladu ako treba“, poručili su članovi Centra za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida.

U Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite nisu htjeli komentarisati tvrdnje radnika, obećavši da će na postavljena pitanja uskoro odgovoriti pismenim putem.

Drektor Centra, Željko Ubiparip, rekao je za "Gerila info" da je iznenađen štrajkom i da se u Centru sve radi kako bi bili poboljšani uslovi rada.

Objašnjava da su krajem prošle godine uplaćene četiri plate ali priznaje da nisu uplaćeni doprinosi jer je to, kako kaže, "u ovom momentu nemoguće". Vlada je upoznata sa stanjem, dodao je Ubiparip.

Tvrdi da sa postojećom tehnologijom, ono što Centar odradi, ne može biti dovoljno da pokrije trećinu potreba za plate zaposlenih. Tvrdi i da će uz pomoć Vlade biti riješen status nekoliko radnika koji su ispunili uslove za penziju, a njih je sedam.

Za sada u potpunosti riješen status samo tri radnika jer se čeka na rezultate mirnog riješavanja sporova za neke od radnika.

“I to će biti riješeno u narednih sedam dana“, rekao je Željko Ubiparip, direktor Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.