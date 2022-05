Sutra prije podne sunčano, poslije podne ponesite kišobrane

U cijeloj BiH sutra će u većini krajeva biti pretežno sunčano, a poslije podne očekuje se rast oblačnosti koji može usloviti lokalne pljuskove.

Izvor: Željko Svitlica, mondo.ba

Na krajnjem sjeveru moguće su i lokalne nepogode praćene pojačanim vjetrom i gradom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 14, na jugu do 16, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.

(Srna)