Stižu prolazne padavine: Evo kakvo nas vrijeme očkuje do petka

Narednih dana biće promjenjivo vrijeme, pa će sutra postepeno jačati oblačnost i donijeti prolazne padavine, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Sutra ujutro u Srpskoj biće pretežno vedro, osim na sjeveru gdje će biti umjereno oblačno.

Popodne će biti nestabilno, uz česte pljuskove sa grmljavinom u Krajini i u Sarajevsko-romanijskoj regiji, na istoku će biti uslova za lokalne nepogode uz jače pljuskove i moguću pojavu grada, na krajnjem jugu ostaće sunčano, dok će uveče i tokom noći u većini predjela biti oblačno uz slabu kišu, na jugu i dalje suvo.

U zoni pljuskova vjetar će biti povremeno jak.

Minimalna temperatura vazduha biće od 12 do 17, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih, a maksimalna od 25 na sjeverozapadu do 31 na jugoistoku, u višim predjelima od 20.

U srijedu, 18. maja, jutro će biti oblačno, na istoku slaba kiša, u ostalim predjelima pretežno suvo. Tokom prijepodneva očekuje se prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti, pa će popodne biti pretežno sunčano.

U Hercegovini će biti sunčano i vjetrovito, a dnevna temperatura niža nego prethodnih dana.

Minimalna temperatura vazduha biće od 12 do 18, u višim predjelima od sedam, a maksimalna od 19 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 19. maja, jutro će biti pretežno vedro i svježije, ponegdje na istoku oko rijeka sa maglom. Tokom dana biće sunčano i postepeno toplije.

Minimalna temperatura vazduha biće od četiri do osam, na jugu do 13 u višim predjelima od samo jedan stepen, a maksimalna od 21 do 27, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.