Obustave saobraćaja zbog Moto festa i Svjetskog prvenstva u raftingu: Evo kuda nećete moći automobilom

Zbog održavanja Svejtskog prvenstva u raftingu i Moto festa danas na području Banjaluke obustave saobraćaja.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

U kanjonu "Tijesno" kod Banjaluke na snazi su potpune obustave saobraćaja na dionici Karanovac-Crna Rijeka, koje će zbog održavanja Svjetskog prvenstva u raftingu, trajati do nedjelje, 29. maja, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Saobraćaj će danas biti obustavljen od 8.00 do 19.00 časova, sutra od 8.00 do 18.00 časova i u nedjelju od 11.00 časova do ponoći.

Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati alternativnim pravcem Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Obustava se neće odnositi za vozila hitnih službi, kao i autobuse gradskog prevoza, koji saobraćaju na relaciji Banjaluka-Bočac i Banjaluka-Agino Selo.

Svjetsko prvenstvo u raftingu "Banjaluka-Foča 2022" počelo je juče i trajaće do 1. juna u Banjaluci i Foči.

U Banjaluci će od danas do 30. maja zbog Moto-festa biti obustavljen saobraćaj u više gradskih ulica, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Saobraćaj će biti obustavljen u Bulevaru cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Ulice Teodora Koloktronisa. U Ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice patrijarha Makarija Sokolovića, u Ulici Teodora Kolokotronisa u dijelu od Ulice Bulevara cara Dušana do Ulice Đure Daničića i u desnoj saobraćajnoj traci Ulice Teodora Kolokotronisa na dijelu od kružnog toka do Ulice Makarija Sokolovića gledano od kružnog toka.

Obustava je na snazi od danas u 7.00 časova do 30. maja do 8.00 časova.

U lijevoj saobraćajnoj traci Ulice Teodora Kolokotronisa na dijelu od kružnog toka do Ulice patrijarha Makarija Sokolovića - gledano od kružnog toka saobraćaj će biti obustavljen sutra od 17.00 do 20.00 časova.

(Mondo/Srna)