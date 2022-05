Davor Dragičević se vraća u Banjaluku: Tužilaštvo BiH pokreće istragu o ubistvima Dženana i Davida

Davor Dragičević koji je dva mjeseca boravio u šatoru ispred Tužilaštva BiH odlučio je da ode kući nakon što je odlučeno da će se pokrenuti istraga u slučaju ubistva njegovog sina Davida.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Tužilaštvo BiH odlučilo je da pokrene istragu o ubistvima Dženana Memića i Davora Dragičevića, navodeći kako su ta dva slučaja prioritet njihovog rada.

Advokat Muriza Memića i Davora Dragičevića, Ifet Feraget, istakao je kako će biti vođene istrage o zloupotrebi postupajućih tužioca u tim predmetima.

S obzirom da je ostvaren pomak, Dragičević je odlučio spakovati kofere nakon što je proteklih mjeseci spavao u šatoru, tražeći pravdu za svog sina.

"Moja odluka je da se vratim u banjalučki geto, gdje su još uvijek slobodni ubice mog djeteta, Davida Dragičevića. Ovo je 63. dan kako boravim ispred Tužilaštva BiH. Na ovaj korak sam se odlučio zbog sastanka u četvrtak. Ono na čemu sam ja insistirao, vjerujte ne usmeno nego pismeno, tokom ovih pet godina jeste da ova dva slučaja budu prioritet Tužilaštva BiH, da se jasno ograde i oglase po tom pitanju. To su uradili. Druga stvar o kojoj smo pričali jeste sigurnost, kako mene, moje porodice, moje kćerke, Davidove majke Suzane, članova grupe Pravda za Davida, tako i svih građana BiH, i to su prihvatili i tu je, mogu reći, veliku ulogu odigrao Dubravko Čampara koji je baš to na neki fin način i pravno formulisao, da je ovo zaštita svih nas koji smo zajedno u ovome procesu za istinu i pravdu i da moramo biti zaštićeni", istakao je Dragičević, piše Klix.ba

Smatra kako je država koruptivna, te da postoje jake snage koji su protiv dolaska do pravde i istine. Dragičević je takođe naveo da je Austrija odbila njegov zahtjev za azilom, te da je nakon takve odluke i ta država odgovorna za njegovu sigurnost.

"Najvažnija stvar koja mi je data, prvi put za pet godina zrno nade, je pokretanje istrage za ubistvo. I za ubistvo Davida Dragičevića i Dženana Memića. Uskoro će sve biti jasnije", kazao je Dragičević.

Detalje o sastanku u tužilaštvu nije mogao otkriti, ali je kazao kako je jasno da "David nije stradao zadesno, da Dženan Memić nije poginuo u saobraćajnoj nesreći već da su djeca na najmonstruozniji način ubijena".

Dragičević je šator ispred Tužilaštva BiH postavio prije dva mjeseca, a tokom boravka isticao je kako su mu građani Sarajeva nudili pomoć, hranu ili ga posjećivali da bi mu pružili podršku.

Podsjećamo, Davorov sin David (21) student iz Banje Luke , nestao je u noći 18. marta 2018. godine. Njegovo tijelo pronađeno je šest dana kasnije na ušću Crkvene u Vrbas.

(Mondo/Klix.ba)