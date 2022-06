Višednevna prognoza: Do subote nestabilno vrijeme uz obilnije padavine

U Republici Srpskoj se do subote, 11. juna, očekuje nestabilno vreme uz jače pljuskove sa grmljavinom, lokalne nepogode uz obilnije padavine i pojavu grada i jakog vetra ponegdje, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Sutra poslije podne i uveče na sjeveru očekuju se obilnije padavine.

Iz Hidrometeorološkog zavoda navode da obilnije padavine u kratkom vremenskom periodu mogu izazvati lokalne bujične poplave i problem sa oborinskim vodama u gradskim zonama.

Jutarnja temperatura vazduha sutra će biti od 11 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 21 na sjeverozapadu do 27 stepeni Celzijusovih na jugoistoku.

U petak, 10. juna, biće oblačno i svježije sa čestom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode praćene obilnijim padavinama, jakim vjetrom i gradom. Lokalno može pasti veća količina padavina u kratkom vremenskom periodu. Više padavina očekuje se na sjeveru.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 11 do 18, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 11. juna, nastavlja se promjenljivo vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kiša će biti češća od sredine dana, a prije podne će biti više suvog vremena.

Na jugu Hercegovine biće pretežno suvo i sunčanije. Uveče i tokom noći na nedjelju očekuje se prestanak padavina.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 19, a najviša dnevna od 19 na istoku do 25 na sjeveru, na jugu do 28 stepeni stepeni Celzijusovih.

U nedelju, 12. juna, biće toplije i sunčanije vrijeme uz umjerenu oblačnost. Na istoku će biti promjenljivo oblačno uz povremenu kišu, a popodne suvo uz razvedravanje.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 15 do 20, u višim predjelima od 11 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni Celzijusovih.