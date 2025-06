Ima li rješenja za Gradski olimpijski bazen u Banjaluci: Stanivuković tvrdi da je SNSD priznao svoju grešku

Gradonačelnik Banjaluke održao je danas sastanak sa predstavnicima plivačkih i vaterpolo klubova iz Banjaluke, rukovodstvom JP „Akvana“ kao i roditeljima djece koja pohađaju plivanje.

Izvor: Grad Banjaluka/Aleksandar Čavić

Nakon sastanka sa Stanivukovićem, predstavnici plivačkih i vaterpolo klubova iz Banjaluke, rukovodstvo JP „Akvana“ i roditelji djece održali su sastanak i sa predsjednikom Skuupštine grada Ljubom Ninkovićem, a sve u vezi Gradskog olimpijskog bazena u Banjaluci koji je prije tri dana zatvorio svoja vrata.

"Razlog skidanja sredstava sa budžeta za bazen, na koji idu hiljade građana, jeste taj što oni kažu da nisu znali kako se ta sredstva troše, nije im bilo jasno. Kažu da nisu dobili izvještaj iako su im svi izvještaji redovno dostavljani. Oni ne čitaju materijale, ne dolaze na sjednice, a sada roditeljima i predstavncima plivačkih i vaterpolo klubova objašnjavaju da je razlog jer nemaju izvještaje. Mogu da kažem da je predsjednik Skupštine koji je SNSD priznao svoju grešku.Gore su roditeljima obećali da će zakazati vanrednu sjednicu" , rekao je gradonačelnik.

Istakao je i to kako su roditelji rekli da su dva do tri dana izgubljenog trenažnog procesa mnogo.

"Sve se svodi na to da je ta politika toliko ušla u sve pore, pa i u sport. Danas na sastanku moje je bilo da pošaljem poruku roditeljima da smo tu uz njih. Rukovodstvo Skupštine buni to što je jedna stavka „Akvana“ a druga Gradski olimpijski bazen, a to tako mora biti pravno, normativno i knjigovodstveno. Tako se sve knjižilo ranije. Predlagali smo rješenja prije sjednice, ali nisu imali sluha. Njihova priroda jeste da gase i zatvaraju ustanove i preduzeća, a pokušaj gašenja „Akvana“ je jedno u nizu. Ipak, roditelji su hrabri i istrajni", rekao je on.

Ponovio je to kako je obećano da će vanredna sjednica Skupštine Grada biti zakazana, te da se nada da će to biti čim prije.

"Vidjećemo kada će se to desiti. Od nas su tražili izvještaje, koje smo već dostavili, ali evo, ponovo ćemo ih dostaviti, pa se nadam da će sjednica biti sutra ili prekosutra. Naravno, vanredna jer samo vanredne i zakazuju. Građani trpe ovakav način ponašanja njihove politike", rekao je on.

Naglasio je i to kako je republička inspekcija danas bila na Gradskom olimpijskom bazenu i utvrdila da je sve u redu.

"U regionima rad bazena pomažu i Vlade, a naša je nama poslala inspekciju. Željeli su da natjeraju da radi Gradski olimpijski bazen, koji nema sredstava, ali nisu našli niti jednu grešku. Radilo se čestito i pošteno, posvećeno. Da je bila iskrena namjera, te izvještaje su nam mogli tražiti uoči sjednice, a ne sada. Ipak, pritisak javnosti i roditelja je urodio plodom. Očekujemo da SNSD popravi stavku i da se vrate i sredstva za funkcionisanje Kuće Milanovića. Sve mora da funkcioniše, i bazen i Kuća Milanovića", rekao je on.

Podsjetio je i na to da je Grad uveo liniju do Pavlovca da djeca idu u školu, koja je takođe ukinuta, te da se to mora vratiti.

"Sudarili su se sami sa sobom i sada moraju da zakažu još jednu sjednicu da poprave stanje koje su napravili. Očekujem vanrednu sjednicu čim prije, mi izvještaje dostavljamo. Dostavićemo šta god da traže, a oni neka ispune svoju riječ u nadi da će Gradski olimpijski bazen nastaviti sa radom", poručio je Stanivuković.

(Mondo)