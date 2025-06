Ninković prijeti tužilaštvom zbog zatvorenog bazena: Dug 1,5 milona KM, klubovi zarađuju na besplatnim terminima

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković, obratio se danas ispred Gradskog olimpijskog bazena u Banjaluci, koji je od juče zatvoren za sve posjetioce.

Ninković je naglasio da u okviru javnog preduzeća „Akvana“ posluju dva segmenta: Akva park i Gradski olimpijski bazen, koji dobijaju različite grantove iz budžeta Grada Banjaluka, te ih je potrebno jasno razlikovati.

Na pres-konferenciji je iznio pregled finansiranja, predstavivši grafikon sa podacima:

„Grant od 900.000 KM za Akva park pojavio se prvi put u budžetu. Drugi grant, u iznosu od 1.270.000 KM, odobren je za Gradski olimpijski bazen.“

Dodao je da je 770.000 KM od tog granta već potrošeno za potrebe Gradskog olimpijskog bazena.

„U budžetu za ovu godinu gradonačelnik je predložio dodatnih 500.000 KM, što smo mi podržali. Dakle, ukupno je za ovu godinu predviđeno 1.270.000 KM. Ne znam kako neko može tvrditi da je to manje u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznos bio 980.000 KM. Ovo su podaci koji su lako provjerljivi. O tome nismo raspravljali da li treba podržati ili ne – jer su i prošle godine dobili manje, a sada više. Taj iznos će morati opravdati.“

Ninković je takođe rekao da je grant za Akva park od 900.000 KM preusmjeren na prioritetnije stvari, jer iz preduzeća „Akvana“ nikada nisu dostavili izvještaj o potrošnji sredstava dodijeljenih 2023. godine.

„Akva park ima ugostiteljske objekte, kafiće, restorane i druge sadržaje koji im donose prihode. Otvoren im je i bazen u Boriku. Podsjećam da smo im 2023. godine dali i kredit od 5 miliona KM da isplate plate radnicima i izmire obaveze. Do danas nisu podnijeli izvještaj gdje su te pare završile – a uskoro će dvije godine od tada.“

Prema njegovim riječima, uprkos pomoći iz budžeta, „Akvana“ danas, prema podacima iz APIF-a, duguje 1.564.000 KM.

„Vidjeli smo na koje sve načine pokušavaju da dođu do novca. I sad dolazimo u situaciju da duguju i zatvaraju Gradski olimpijski bazen.“

Zatim je iznio ozbiljne optužbe:

„Miodrag Čeko je upravnik Gradskog olimpijskog bazena, a ujedno i sportski direktor PK Olimp. Siniša Zelić, koji je pomoćnik, vlasnik je firme 'Studio Taf' koja koristi prostorije unutar ovog javnog preduzeća. Obojica primaju platu iz budžeta, a imaju i privatni klub i firmu koje funkcionišu unutar 'Akvane'. Taj klub koristi besplatne termine u gradskom bazenu.“

Tokom pres-konferencije, kako kaže, Čeko i Zelić su je prekinuli i verbalno dobacivali, nakon čega je Ninković pozvao policiju koja ih je udaljila.

Podsjetio je da su na prijedlog gradonačelnika od 2021. godine redovno isplaćivani grantovi:

„To je jedan način finansiranja. Drugi je prihod od zakupa termina u bazenu i iznajmljivanja ugostiteljskih objekata. Po osnovu toga, trebalo bi da ostvaruju najmanje 400.000 KM prihoda godišnje, a ostvaruju samo oko 50.000 KM. Dakle, gubi se 350.000 KM. Njihov prvi čovjek očigledno ne naplaćuje te usluge.“

Osvrnuo se i na plivačke klubove koji, prema njegovim riječima, zarađuju, a ne plaćaju ništa Gradu:

„Stanivuković je dao besplatne termine plivačkim klubovima. Oni uzimaju po 60 KM članarine za svako dijete. Ako trenira 300 djece, to je 18.000 KM mjesečno, odnosno 216.000 KM godišnje. Uz obuke neplivača i grant od Grada – dolazimo do cifre od 287.000 KM godišnje koje jedan privatni klub prihoduje, a Grad sve plaća – od struje, radnika, održavanja bazena pa do upravnika. Klubovi nemaju nikakve troškove.“

Naveo je da uprkos svemu, iz preduzeća traže dodatna sredstva iz budžeta.

„Ovako funkcioniše ta hobotnica. Upravnik se još buni i traži dodatnih milion KM granta. Gradonačelnik je saučesnik jer im je omogućio sve – besplatne termine, naplatu članarina, a ništa od toga nije išlo prema djeci. Zašto nije predložio besplatne članarine za djecu, kad je sve već plaćeno iz budžeta?“

Na kraju, Ninković je uputio jasan zahtjev:

„Pozivam odgovorne da danas otvore Gradski olimpijski bazen. Ako to ne učine, sutra ću pozvati MUP Republike Srpske i Specijalno tužilaštvo da ispitaju sve što sam danas iznio.“

Obratili se i “prozvani”

Konferenciji su prisustvovali, a zatim se i obratili i Miodrag Čeko, predsjednik Plivačkog kluba “Olimp”, Svetislav Lazić, direktor “Akvane”, Miroslav Ševo, u ime gradonačelnika Banjaluke, i Slobodan Grahovac, predsjednik Vaterpolo kluba Banjaluka.

“Dali su ono što su morali da se ne zatvori bazen, da se pokriju stari dugovi. Meni je strašno žao što je gospodina Ninkovića uvrijedila izjava plivačkih i vaterpolo klubova. Znam da ga boli istina. Što se tiče Miodraga Čeke, kao i svaki drugi sportski klub, imamo javni interes”, rekao je Čeko dodajući da se to ostvaruje na osnovu rezultata.

Miroslav Ševo, u ime gradonačelnika Banjaluke, kada je riječ o novcu dodijeljenom bazenu kaže drugačije, pa ističe da je njima za ovu godinu dodijeljeno samo pola miliona.

“Ukinuli su plivački sport, ukinuli su najtrofejniji sport grada Banjaluka i to jednim potezom olovke jer im se ne dopada direktor ‘Aquane’. Rekli su da su dali pet miliona, ali nisu rekli da su napravili 12 miliona dugovanja”, rekao je on.

Slobodan Grahovac, predsjednik Vaterpolo kluba Banjaluka, iznio je svoju viziju rješenja problema.

“Svugdje u svijetu su bazeni javne ustanove, nisu javna preduzeća. Druga stvar, ovaj bazen je nacionalni sportski objekat. Trebalo bi da bude da i djeca iz drugih gradova da dođu, onda i Vlada finansira, kao i Jahorinu”, rekao je Grahovac.

Svetislav Lazić, direktor JP “Aquana”, istakao je da je Ninković iznio neistine.

“Predsjednik Skupštine kaže ‘Gradonačelnik poklonio termine’. Znaš li da postoji javni interes? Javni interes je sufinansiranje sportskih aktivnosti, rad na popularizaciji sporta”, rekao je on i dodao da su svi dokumenti dostupni svima na uvid.

Takođe, Lazić je istakao da je prethodna godina bila najuspješnija i da je napravljena elektronska evidencija, te na bazen ne može ući niko ko ne plati ulaz.

“Ovo je takva lakrdija. Ako je do Svete Lazića, hvala, sutra potpišem odmah (ostavku). Ako smatraju da je do mene, odlazim odmah sutra. Apsolutno stojim iza toga da je sve što je navedeno – neistine”, rekao je Lazić.

