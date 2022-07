Danas je Petrovdan - Običaj nalaže da se pravi ovaj preukusni kolač!

Danas je Petrovdan, i to je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika.

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, prvim propovjednicima hrišćanstva i najbližim učenicima Isusa Hrista. Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Na ovaj dan završava se i veliki Petrovski post.

Sveti Petar, prvi biskup Rima, bio je apostol, učenik Hristov, za koga se vjeruje da mu je Hrist dao ključeve nebeskog carstva. Hrišćansko učenje govori da je car Neron naredio da se Petar razapne na krstu. Smatrajući se nedostojnim da bude raspet kao njegov učitelj, Petar je tražio da ga razapnu sa glavom nadole.

Sveti apostol Pavle, rođen je kao Savle, iz Tarsa. Bio je farisej i gonitelj hrišćanstva. Kada mu se na putu za Damask javio Gospod, čudesno se preobratio. Na krštenju, dobio je ime Pavle, i postao apostol. Propovedao je od granica Arabije do Španije, među Jevrejima i među neznabošcima.

Svetog apostola Pavla takođe je ubio car Neron, ali s obzirom na to da je bio rimski državljanin, nisu ga razapeli već su mu odrubili glavu istog dana kada je ubijen i Petar.

Običaji i vjerovanja

Praznovanje Petrovdana započinje veče prije, kada se pale lile, buktinje od mlade kore divlje trešnje ili breze. Pale se na mjestima gdje se narod okuplja, na trgovima i raskršćima, simbolišući nekadašnje progone hrišćana. Na taj način, priziva se dobro zdravlje stoke i blagostanje u domaćinstvu.

Danas na Petrovdan se ne ide u polje, ne prežu se konji, ne počinju teški poljoprivredni radovi. Vjeruje se da, od nove godine do danas ne bi trebalo jesti jabuke, jer se vjerovalo da će, ako se to radi, padati krupan grad i uništiti usjeve. U nekim selima južnog Banata na Petrovdan ujutru raznose jabuke prvim susjedima za dušu umrlih, a ponegdje se jabuke odnose u crkvu na osvećenje.

Opšti je običaj da se za Petrovdan mijese kolači sa jabukama koji se zovu "petrovača".

Prema narodnom vjerovanju, Sveti Petar je sa Svetim Savom zamijenio verige, pa se zato dešava da su na Savindan dani topli, a oko Petrovdana svježi. Takođe, u narodu se vjeruje da Sveti Petar čuva stub na kome su Zemlja, nebeska slama (Mliječni put) i nebeski krst (sazviježđe Labuda). Nekada je narod ujutro na ovaj dan stoku prskao vodom da bi bila zdrava, a čobani su pleli vijence i stavljali ih stoci na rogove.

