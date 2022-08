Ostavka u Vladi RS nakon fizičkog okršaja sa liderom RVI Banjaluke!

Pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu RS Radomir Graonić podnio ostavku nakon prijetnji i fizičkog obračuna sa Goranom Kostićem.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra Radomir Graonić podnio je ostavku nakon fizičkog okršaja sa predsjednikom Organizacije ratnih vojnih invalida grada Banjaluka, Goranom Kostićem, objavio je portal "Kapital“.

Graonić je prijavio da je napadnut na pješačkom prelazu kod kružnog toka Rebrovac u Banjaluci, a da mu je Kostić iz prvo auta prijetio i psovao ga, a onda ga nakon 200 metara sustigao i fizički nasrnuo na njega, govoreći mu da će ga ubiti.

Razlog napada, je, kako navodi "Kapital", 400.000 KM zaostalih invalidnina koje Kostiću nisu isplaćene i zbog kojih se trenutno sudi sa Ministarstvom rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.

Napad se dogodio 10. jula, a Graonić je dan kasnije pismeno podnio ostavku ministru Dušku Milunoviću, potvrđeno je iz ovog ministarstva.

“Kostić me sustigao i fizički nasrnuo na mene gurajući me i prijeteći da će me ubiti, kao i ministra Milunovića, Petra Đokića i Milorada Dodika. Rekao sam mu da ću obavijestiti policiju, na šta je Кostić rekao da će on ili njegov sin nama presuditi, jer smo ugrozili njegovu egzistenciju i da smo mu oteli 400.000 КM, jer kako je naveo, ima pravo na zaostale isplate invalidnine od 2006. godine”, naveo je Graonić u izjavi koju je dostavio ministru naglasivši da je njegovu prijetnju shvatio ozbiljno, jer sve to traje u kontinuitetu od 2020. godine.

“Ova rasprava i galama Кostića trajala je duže od sat vremena, praćena izlivom bijesa, plača i nekontrolisanim ponašanjem”, istakao je Graonić u izjavi koju je priložio uz zahtjev za razrješenje sa funkcije, koje je postalo zvanično prije dva dana.

Njegova izjava je poslužila kao osnov za krivičnu prijavu protiv Gorana Кostića koju je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite podnijelo Ministarstvu unutrašnjih poslova.

“Osim toga, dana 21. jula Кostić je dolazio u službene prostorije ministarstva u pratnji Zorana Кolundžije, te je ponovo izrekao niz prijetnji na ime pomoćnika ministra Radomira Graonića i ministra Duška Milunovića, što je sve dokumentovano u izjavama službenika ministarstva i dostavljeno MUP-u kao dopuna krivične prijave”, saznaje „Kapital“ iz ovog ministarstva.

Goran Kostić tvrdi da nije bilo fizičkog napada, nego da su se međusobno „naguravali“. On smatra da je Graonić lično odgovoran zbog toga što mu nisu isplaćene zaostale invalidnine.

“Laže da sam to rekao. Da hoću da ga ubijem, ja bih ga ubio. Rekao sam ja inspektorima kako se desilo, vodim proces sa ovim ministarstvom 20 godina i dokazujem kako sam ranjen. Dobio sam 2006. godine rješenje da sam invalid prve kategorije, ali su me onda pomjerili na drugu. Dokazao sam potom da nisu u pravu, ali taj Radomir Graonić nije htio da mi to prizna, iako je sudski vještak rekao da ih ja moram dobiti. On mi je rekao da država nema para da mi isplati zaostatke”, rekao je Kostić.

On je dodao da ga je Graonić dan nakon okršaja na ulici pozvao telefonom iz ministarstva da mu kaže da će podnijeti ostavku zbog njega.

“On je meni prijetio policijom, kao da se ja njih plašim. Umiješao je u to Dodika, Đokića i Milunovića. On je meni oteo pare. Trebalo je da dobijem skoro 400.000 maraka. Ne interesuje mene imaju li oni para ili ne, moraju me isplatiti. Dobio sam pet metaka u prsa, dokazao da nisu u pravu kada su me pomjerili u drugu kategoriju, ali i dalje ne mogu da dobijem zaostatke”.

“Kažnjen sam time što sam morao da idem na ratište i da ostanem bez zdravlja, a onda mi taj neki kaže da država nema para da me isplati. Laže da je zbog mene podnio ostavku. Šta me briga! On ako misli da je time što je podnio ostavku riješio problem, neka zna da nije. On je meni oteo pare, nije niko drugi”, rekao je Kostić.

Na funkciju v. d. pomoćnika ministra Radomir Graonić imenovan je 14. februara 2019.godine. Ime novog vršioca dužnosti pomoćnika ministra još nije poznato.