Svečano u školama: Danas počela školska godina, učenike posjetila i predsjednica

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović posjetila je danas Osnovnu školu "Jovan Dučić" koju pohađa 341 učenik, od kojih 36 prvačića, što je malo više nego prethodne školske godine.

Izvor: Srna

Dirketor Osnovne škole "Jovan Dučić" u Šekovićima Vesna Šulić izjavila je da posjeta Cvijanovićeve ovoj obrazovnoj ustanovi predstavlja izuzetnu čas i uliva dodatnu energiju za uspješniji rad.

Ona je istakla da je Kabinet predsjednika Republike Srpske ulagao dosta u ovdašnje područno odjeljenje, a da kada je riječ o donacijama u udžbenicima postoje donacije od Ministarstva prosvjete i kulture, i to od prvog do četvrtog razreda za sve đake, a od petog do devetog za treće dijete i svako naredno u porodici, a od Ministarstva porodice, omladine i sprota za djecu koja potiču iz porodica sa četvoro i više djece, a odlični su đaci.

Osnovci u Šekovićima izveli su i priredbu povodom posjete predsjednika Srpske ovoj ustanovi prvog dana ove školske godine.

Nastava je zvanično počela u svim školama u Republici Srpskoj, a tim povodom škole su posjetili gradonačelnici gradova i načelnici lokalnih zajednica.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković posjetio je Osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“ u Lazarevu.