Sutra bez struje nekoliko banjalučkih naselja i ulica

Više banjalučkih naselja i ulica sutra će biti bez električne energije zbog redovnog održavanja elektro-mreže, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Struje od 9.00 do 12.00 časova neće imati dijelovi ulica Braće Mažar i majke Marije, Meše Selimovića i Zmaj Jovina, od 9.00 do 11.00 časova dio ulica Branka Koščice, Jasmira Malčića i Milana Brankovića, a od 10.00 do 11.00 časova dijelovi ulica Branka Majstorovića, Vojvode Momčila i Cara Dušana.

"Bez struje će sutra od 9.30 do 10.30 časova ostati dio Ulice Ilije Garašanina", od 11.30 do 13.30 časova dijelovi ulica Bolanog Dojčina, Branka Koščice, Milana Brankovića, Omladinska, Trla i Zorana Torbice, a od 11.00 do 12.00 časova dijelovi Ulice Prve krajiške brigade narodne odbrane", naveli su iz "Elektrokrajine".

Iz ovog preduzeća dodaju da će od 8.00 do 9.30 časova bez struje ostati i dio Ulice Veljka Mlađenovića, od 11.00 do 12.30 časova dijelovi naselja Medeno Polje, Česma, Mađir i Krčmarice, od 8.00 do 14.00 časova dijelovi ulica Koste Vojinovića, Od Zmijanja Rajka, Orlovački put, Duška Trifunovića, Pere Slijepčevića, Jovana Cvijića i Vojvode Pere Krece, te dijelovi naselja Srpske Toplice, Novoselija, Grab i Banj Brdo.

"Zbog radova bez struje će sutra, od 8.00 do 15.00 časova, ostati dio naselja Krmine, a od 9.00 do 14.00 časova dijelovi ulica Čarlija Čaplina, Stevana Bulajića, Srpskih ustanika, Mladena Stojanovića, Franca Šuberta, Matrone Moskovske i Mlađe Ćusića, te dio naselja Priječani", navodi se u saopštenju.

(Srna)