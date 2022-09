Upozorenje iz "Elektrokrajine": Elektro mreži u Banjaluci prijeti kolaps zbog masovnog prelaska na grijanje na struju

Direktor preduzeća "Elektrokrajina" Dragan Čavić upozorio je danas da elektroenergetskoj mreži u Banjaluci prijeti kolaps jer hiljade stambenih jedinica ove godine prelazi na grijanje na struju zbog poskupljenja drugih energenata.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Objasnio je da Grad Banjaluka ima oko 7.000 stambenih jedinica u stambenim zgradama koje se ne griju na daljinsko grijanje gradske ("Eko toplane") toplane nego se griju u kotlovnicama privatnih firmi. Polovina njih je zbog poskupljenja odlučilo da promijeni način zagrijavanja radijatora.

"Budući da su svi ti isporučioci toplotne energije obavijestili svoje potrošače da će cijene ove godine biti veće za preko 150 odsto u odnosu na prethodnu grijnu sezonu zbog rasta cijena energenata - posebno peleta i sječke, preko 50 odsto (od 7.000 stanova) korisnika grijanja od ovakvih isporučioca toplotne energije je otkazalo ugovore i grijaće se na struju".

Problem trafo stanica Čavić kaže da su 110-kilovoltne trafo stanice, kojima upravlja Elektroprenos, koje se nalaze na četiri lokacije u Banjaluci, odavno kapacitetom ispod potreba grada. "U ovom trenutku treba da počne rekonstrukcija jedne, ali to nije dovoljno. Osnovni problem je bio blokada Elektroprenosa i sredstava za investicije. Elektrokrajina na svom području ima 4.500 trafo stanica, na niskom i srednjem naponu i iz njih se svi napajaju".

Pošto zgrade nisu arhitektonski i građevinski projektovane da podnesu toliku potrošnju električne energije odjednom, Čavić upozorava da prijeti ogromna opasnost da u Banjaluci na brojnim mjestima izbiju požari, zbog povećane potrošnje neprilagođene stambenoj mreži. Moguć je ozbiljan kolaps i brojni prekidi u snabdijevanju strujom.

"Postoji opasnost da izgore pristupni kablovi i trafo-stanice koji ne mogu podnijeti toliku potrošnju električne energije u vrijeme grejne sezone. Govorim samo o stanovima, a ne spominjem privatne indivudalne objekte. Može da da dođe do enormnog porasta potrošnje električne energije i preoptrećenja mreže što je tehnički jako opasno jer objekti tome nisu prilagođeni", tvrdi Čavić.

Zatražio je hitnu reakciju lokalne zajednice, jer postojeća elektro mreža nije projektovana za prenos tolike količine električne energije

"Ako je grad sa dva miliona subvencionisao Eko toplanu - to je samo dio Banjalučana. Treba da se pozabave i građanima u privatnim kućama, u ovim zgradama gdje rade kotlovnice i da ne prave segregaciju onih koji su na gradskoj toplani u odnosu na ostale".

Rješenje? Zajedničke subvencije gradova, Vlade i Elektroprivrede

Čavić kaže da cijeli svijet ima isti problem, a li da mi nismo u stanju da uvodimo rigidne mjere kao Švajcarska ili Njemačka. Zbog svega je uputio pismo resornom ministru, a kao rješenje predlaže subvencije koje bi se finansirale sredstvima od prodaje električne energije u Evropi, zbog ogromne razlike u cijeni.

"Mora se hitno postići dogovor između lokalnih zajednica i Vlade RS da se utvrdi minimalna i garantovana cijena isporuke toplotne energije potrošačima i da se za to, svim potrošačima, obezbijede sredstva, a ona se mogu obezbijediti iz energije koja neće biti utrošena za grijanje nego za izvoz. U ovom trenutku cijena megavat-časa struje na tržištu dostiže preko 1.000 evra, a cijena po kojoj se isporučuje energija stanovniku (RS) je 30 evra. Razlika je 970 evra. Ta ogromna razlika daje prostor da se rješava ovo pitanje. To je moje mišljenje. Lokalne zajednice, bez ozbira na animozitete, moraju riješiti problem. On dolazi kao brzi voz za 20 dana".

Preporučuje da se isporučiocima toplotne energije garantuje cijena za uslugu - po jedinici mjere, da li po kilovatu ili kvadratnom metru prostora - koja neće povećati životne troškove običnom čovjeku, a da se razlika subvencioniše u kombinaciji lokalnih zajednica, Vlade RS i Elektroprivrede koja bi tako smanjila potrošnju za grijanje i to prodala na tržištu.

(Mondo)