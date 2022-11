Mandalina, traktorista iz Gerzova

Naftalinska priča iz Gerzova...

Izvor: Mondo, Gerzovci

Krajem sedamdesetih u Gerzovu, slikovitom mjestašcu između Šipova i Baraća, bilo je nekoliko traktora.

Uglavnom su to bili popularni "fergusoni", a traktorima su upravljali muškarci. Jedina žena traktorista bila je Mandalina Todorić koja je vješto upravljala svojim traktorom marke "Tomo Vinković".

Traktori su tih godina u našim krajevima bili čudesne sprave. Od Gerzova do Banjaluke, i na drugu stranu do Like, Mandalina je bila jedna od rijetkih žena koja je u to vrijeme svojim traktorom orala, kosila, vukla sijeno...

Mandaline odavno nema, niti njenog traktora, niti onog njegovog karekterističniog zvuka kad pod teretom brekće, stenje, muči se da savlada uspon uz Rudine prema Todorićima...

(Mondo.ba, Gerzovci)