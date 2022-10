Žilber Beko za banjalučki "Glas": Priča o "Natali" je potpuno izmišljena... Ali sve je istina!

"Ne pijem, ne pušim, vodim ljubav svakih devet mjeseci... Zbog toga imam samo petoro djece", priča uz smijeh slavni francuski šansonjer Žilber Beko, za banjalučki "Glas" februara 1985. godine.

Izvor: Printscreen

"Jedem, spavam, mnogo radim... U stvari, bavim se sportom kad imam vremena. Igram polo na konju, volim dubinsko ronjenje u moru, bavim se i pilotiranjem. Ali sve to ne traži poseban fizički napor. Polo donekle... Ne znam šta je dijeta, previše pijem, previše pušim, previše jedem... Ali mogu vam reći da se sportom bavim na sceni, više nego van nje. Pjevanje, dobro pjevanje, iziskuje znatan fizički napor. Malo ko može zamisliti koliki psihički i fizički napor zahtijeva jedan nastup."

Novinaru banjalučkog lista Žilber u nastavku detaljno objašnjava kako uglavnom radi stvari koje ga zabavljaju i za koje nema razloga... Tvrdi i da njegova muzika nikako nije "angažovana".

"Uopšte ne! Znate, kad sam napisao 'Natali' rečeno je da je 'komunizam'. Kad sam napisao jednu pjesmu o Pakingu i to je izazvalo komentare. Kad sam napisao pjesmu o de Golu bio sam 'degolist'. Kad sam napisao 'Ružu' rečeno je... Čujte, moguće je prikačiti vagon za svaki voz!"

Izvor: Printscreen

Na pitanje da li su njegove pjesme iskreni izraz njegovih pogleda i osjećanje, kaže:

"Da nisam iskren, šta bih pisao? Istina, umjetnici nisu uvijek ono što se prikazuju. Da li ili nije čudovište, kakvo on želi prikazati; to je gospodin koji, sve u svemu, ima puno više talenta nego što govori, mada ponekad i pretjeruje. Umjetnici su ogledala, oni su prijemnici, nisu predajnici. Slavnog umjetnika uvijek uzimaju kao inteligentnu ličnost. Smatram da je to velika greška. Može postati vrlo slavan i onaj ko nije vrlo inteligentan... Neću vam davati primjere, jer rizikujem da budem suviše iskren!"

Na duhovitu opasku banjalučkog novinara da je upravo on, možda, takav jedan primjer, Beko priznaje: "Kad baš hoćete, ja sam mnogo više osjećajan, mnogo više čulan nego inteligentan."

A, na pitanje koliko ima istine u njegovoj čuvenoj pjesmi "Natali", priči o ljubavi sa ruskom studentkinjom, vodičem u Moskvi, Žilber odlučno negira sve... Ali na kraju i priznaje: "Ta priča je u potpunosti izmišljena, ali sve što je u njoj rečeno dogodilo se kasnije... Da, da, to je pjesnikova darovitost da ponekad predskaže budućnost... Natali! Zvala se Natali!"

......

Žilber Beko bio je poznati francuski pjevač i šansonjer. Rođen je 24. oktobra 1927. godine u Tulonu u Francuskoj, a umro je 18. decembra 2001. godine u Parizu. Napisao je i pjevao preko 400 kompozicija, od kojih su najpoznatije "Nathalie" (1964) i "Et maintenant" (1961).

... Izvor: Francis DRAPIER, YouTube

(Mondo.ba)