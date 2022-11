Godina dana od smrti male Džene Gadžun: Porodica traži pravdu, za danas zakazani protesti

Protesti za preminulu djevojčicu Dženu Gadžun održavaju se danas ispred zgrade Vlade i Tužilaštva Kantona Sarajevo. Roditelji djevojčice, otac Muris i majka Amila došli su kako bi zatražili odgovor na brojna pitanja od ministra zdravstva KS Harisa Vranića.

Muris i Amila su izjavili da iako su pozvani u kabinet ministra, u kabinet neće ići već žele da ministar javno izađe i kaže ono što misli.

Kazali su da će do 10 sati čekati ministra, a potom slijedi protestna šetnja do zgrade Tužilaštva KS.

Podsjetimo, danas je godina dana od kada je preminula djevojčica. Dvoipogodišnja djevojčica je došla na rutinsku operaciju kapka, ali je usljed komplikacija završila tragično.

"Evo prošla je godina dana, ništa nisu uradili. Ja ne znam više šta možemo očekivati od ove naše države. Mi smo očekivali da nas ovi ljudi liječe, da nam daju neku zaštitu… Našu Dženu ubili su ljudi, ne znam ni kako da ih nazovem. Već godinu dana se borimo protiv njih", rekla je ona.

"Umjesto da stanu iza naših leđa, da učine da se drugoj djeci nešto ne desi, oni štite ubice, štite doktoricu Ninu. Doktorica Nina još uvijek radi u Kantonalnoj bolnici Zenica i svaki dan se susrećemo s njom. Radi s djecom Dženinog uzrasta. Od Tužilaštva očekujemo da se konačno oglase i da konačno nešto urade povodom našeg slučaja. Godinu dana nisu ništa uradili, barem mi nismo obaviješteni", dodala je majka nesrećne djevojčice.

"Ministar je imao priliku da se sastane s nama, nije htio. On je odlučio da razgovor ide putem društvenih mreža, mi smo sada odlučili da to bude javno. Da je radio svoj posao, naša Džena ne bi završila ovako kako je završila. On je nadležan da provjerava kako rade njegove privatne ordinacije", nastavila je.

"Ukoliko ne izađe, mi smo spremni dolaziti svaki dan dok ne dobijemo neki odgovor, dok se nešto ne promijeni", izjavila je Amila Gadžun, majka malene Džene koja je preminula na današnji dan prošle godine.

