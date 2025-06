Širi se zaraza: Od leptospiroze u KS oboljele 64 osobe, u 24 sata prijavljen 21 novi slučaj

U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo prijavljena je 21 oboljela osoba od leptospiroze na području Kantonu Sarajevo, te su ukupno oboljele 64 osobe.

Izvor: Shutterstock

Juče je broj prijavljenih slučaja bio 43, a danas 64.

Iz Zavoda navode da su na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na današnji datum hospitalizovana tri pacijenta, te da nema slučajeva sa smrtnim ishodom.

Prema podacima Zavoda oboljela je 51 osoba sa područja Opštine Novi Grad, sedam na područja Opštine Centar, tri na području Ilidže, dvije sa područja Novog Sarajeva i jedna sa područja Opštine Stari Grad.

Iz Zavoda navode da je oboljelo 50 osoba starosne dobi od 30 do 65 godina, osam osoba su starosne dobi od 20 do 29 godina, pet imaju preko 66 godina i oboljela je i jedna osoba starosne dobi od 15 do 19 godina.

Epidemija zaraznog oboljenja leptospiroze u Kantonu Sarajevo proglašena je 23. maja 2025, pišu Nezavisne novine.

(Mondo)