Donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" 26. decembra

Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, 26. decembra u 20 časova, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, održaće se trinaesto po redu donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima“.

Izvor: RTRS

"Na inicijativu i zahtjev pedijatara iz Nevesinja, Trebinja, Zvornika, Istočnog Sarajeva, Gradiške, Doboja, Bijeljine, Foče i Banjaluke, iskazana je potreba da se u porodilištima širom Srpske obezbijede transportni inkubatori i na taj način omogući savremen neonatalni transport", saopšteno je iz Kabineta presjednika Srpske.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska mnogo uložila u izgradnju bolnica, osavremenjavanje i dostupnost zdravstvenih usluga, ali da se u sljedećem periodu mora graditi povjerenje između ljudi i institucija, a posebno ljekara i pacijenata.

Dodik je naveo da akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" ima tradiciju i da će ove godine biti održana po 13. put s ciljem da svako porodilište u Srpskoj dobije savremeni transportni inkubator.

"Ovog decembra Republika Srpska - naši ljudi, naši privrednici i naše institucije - okupiće se tog cilja", rekao je Dodik i dodao da je decembar mjesec darivanja, humanosti i solidarnosti, mjesec u kojem svi bar na trenutak zastanu, razmisle i saosjećaju se sa onima koji prolaze teške trenutke.

"Decemabr je mjesec u kojem pomjerimo pogled sa svakodnevnih obaveza i briga i sjetimo se onih kojima život `nije dao iste šanse`. I neka to ostane takav mjesec. Ali ovaj mjesec i ova akcija neće više biti zaključak i završetak posla koji moj tim i ja radimo po nekoliko mjeseci kako bismo pomogli i riješili neki problem", ukazao je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da će decembar od sada biti početak posla u kojem će svaka osoba koje se to tiče, koja ima znanje, vještine i volju, i svaka osoba koja je za taj posao odgovorna dati sve od sebe da se izazovi rješavaju do kraja.

Dodik je naglasio da će to biti njegova misija, operativni zadatak i zavjet.

"Nećemo sakupljati novac slanjem SMS poruka, nećemo kupiti političke poene, kao što nismo ni do sada, nećemo pripisivati zasluge i prebacivati odgovornost, nećemo se dijeliti. Zajedno ćemo pokazati da znamo šta je zaista važno u životu i da smo tu jedni za druge. I da ćemo biti tu jedni za druge 365 i 366 dana u godini", rekao je Dodik.

Dodik je izrazio zahvalnost pedijatrima širom Republike Srpske, s kojima je ovih dana u svakodnevnom kontaktu, što su mi objasnili problem transporta beba sa kojima nije bio upoznat.

"Shvatio sam da to nije samo čin prevoza u kojem je svaki minut bitan. To je daleko više od toga - to su ponekad sekunde u kojima određujemo sudbinu tih beba za cijeli život. Ponosan sam na pedijatre širom Republike Srpske zbog svega što su do sada uradili za svu djecu, ali ću biti najponosniji i najzahvalniji kad uradimo sve, baš sve što možemo. A svi možemo daleko više", poručio je Dodik.

"S ljubavlju hrabrim srcima", kaže Dodik, neće samo obnoviti transportne inkubatore kako bismo bili spremni da svakoj bebi - bez obzira na nevolju koja ju je snašla u prvim sekundama života - obezbijedimo najbolju priliku koju možemo da bude zdravo dijete, da ima zdrav i lijep život.

"Naši najmlađi i njihovi roditelji nikad ne treba da dođu u situaciju da pored problema koji ih zadesi razmišljaju o uslovima, uslugama, pristupu ljekara. To mora da se podrazumijeva. Učinićemo da svaki roditelj s uzbuđenjem, radošću, ali i s osjećajem sigurnosti, topline i povjerenja čeka trenutak novog života. Znam da to možemo zajedno", poručio je Dodik.

On je istakao da će na tom putu njegova vrata kao predsjednika Republike i kao čovjeka biti otvorena za sve ljude iz Republike Srpske, kao što je ovaj put čuo i razumio roditelje i pedijatre.

"O odgovornosti onih koji su za to zaduženi drugom prilikom", rekao je Dodik.

Nosilac ovogodišnje akcije je Udruženje pedijatara Republike Srpske.

(Srna/Mondo)