Izmjene na polugodištu: Umjesto knjižica, osnovci će dobiti uvjerenja

Umjesto đačkih knjižica, osnovcima u Srpskoj će na kraju prvog polugodišta biti podijeljenja uvjerenja o uspjehu.

Ove izmjene predviđene su novim Zakonom o osnovnom obrazovanju, koji je na snagu stupio ovog septembra.

"Na kraju prvog polugodišta za sve učenike izdaju se uvjerenja o uspjehu učenika na polugodištu, dok se učenicima koji se školuju u nivoima obrazovanja uvjerenja izdaju po završetku svake godine školovanja. Sve odjeljenske stariješine u školama će u eDnevnik sistemu na raspolaganju imati dostupno uvjerenje koje će moći generisati, slati putem imejla ili štampati u skladu sa potrebama škole", rekli su za Srpskainfo iz ministarstva.

Zašto je ova promjena uopšte uvrštena u novi Zakon o osnovnom obrazovanju, šta se time želi postići, iz ministarstva nisu pojasnili.

Osnovnim školama u Srpskoj prošle sedmice stiglo je i zvanično obavještenje iz Ministarstva prosvjete RS o izdavanju uvjerenja na polugodištu, u kojem se navodi da će se svi neophodni podaci o uspjehu učenika, ocjene, izostanci, vladanje, povlačiti iz sistema elektronskog dnevnika.

Škole se obavještavaju da uvjerenja mogu štampati na običnom A4 papiru do donošenja novog Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji u osnovnoj školi i definisanja odgovarajućeg obrasca.

Uvjerenja o uspjehu na kraju prvog polugodišta izdavaće se i u umjetničkim školama, osim u onima koje nemaju eDnevnik – one će i dalje svojim đacima dijeliti knjižice.

Ipak, ovo ne znači potpuni kraj za đačke knjižice u osnovnim školama, novim zakonom, podsjećaju iz ministarstva, propisano je da se one izdaju na kraju drugog polugodišta, za učenike od 1. do 5. razreda. Kao i prethodnih godina, učenici od 6. do 9. razreda na kraju školske godine dobijaju svjedočanstvo o završenom razredu, isto kao i đaci umjetničkih škola.

U OŠ “Ivo Andrić” iz Banjaluke pojašnjavaju da su proteklog petka, roditelja na savjetu upoznali sa ovim novinama.

"Jedna od izmjena novim zakonom jeste i to da đaci, na kraju polugodišta neće dobiti knjižice već uvjerenje o uspjehu i vladanju. Mi već štampamo svjedočanstva na osnovu eDnevnika, tako se i svi podaci u toku ovog polugodišta trebaju uredno i blagovremeno srediti, na vrijeme opravdati izostanci i zaključiti ocjene. Školama je ponuđeno da uvjerenja mogu i ne moraju, štampati na običnom papiru A4 formata. Naša škola je eko škola i mi ćemo elektronskim putem poslati uvjerenja roditeljima o kraju polugodišta, o čemu smo ih obavijestili", ispričala je direktorka škole Željka Opačić.

Ona podsjeća da je ova škola u sistemu eDnevnika još od 2008. godine, te da nastavnici svu administraciju vode duplo, i u obični i u elektronski dnevnik.

"Dupla administracija nam zaista oduzima puno vremena. Možda se ovim sada izmjenama želi olakšati nastavnicima, ne znam", ocjenjuje Opačićeva.

U OŠ „Sveti Sava“ Bijeljina još ne znaju kako će đacima dostaviti uvjerenje, odštampano ili elektronski.

"Mi smo još u procesu odlučivanja. Uskoro imamo nastavno -naučno vijeće pa ćemo se dogovoriti na koji način ćemo to uraditi, a da svima odgovara i olakša posao", kaže direktor Đorđe Mirković.

On takođe vjeruje da će sa ovim uvjerenjima nastavnicima biti jednostavnije raditi nego do sada, te da cjelokupan zakon ide ka tome da osavremeni sistem školovanja.

Sa druge strane, učitelji osim kozmetičkih promjena, ne vide nikakvu razliku između knjižica sa ocjenama i uvjerenja.

"Ovim se neće ništa značajno promijeniti osim čiste dokumentacije, ranije smo popunjavali knjižice, a sada ćemo raditi kompjutersku obradu podataka. Ništa se suštinski ne mijenja, samo se prilagođavamo novim zakonskim okvirima", kaže predsjednica Društva učitelja RS Marina Knežević.

Prema školskom kalendaru, nastava u prvom polugodištu završava 30. decembra, a raspust traje do 23. januara.

