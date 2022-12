Hidrometeorološki zavod upozorio: Od danas do subote jake padavine u Srpskoj

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se od danas do subote očekuju jače, na jugu i obilnije padavine, dok će na zapadu one biti umjerene.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Najviše padavina se očekuje u Hercegovini, od 90 do 150, na zapadu od 15 do 30 i jugozapadu od 30 do 50 litara po metru kvadratnom. Zbog novih padavina u kraćem vremenskom periodu postoji mogućnost porasta bujičnih vodotoka i urbanih plavljenja na zapadu.

U dopunskom biltenu se navodi da će vjetrovito biti u četvrtak i petak, uz jak, lokalno i olujni vjetar, dok u subotu, 17. decembra, popodne vjetar slabi.

Zbog zahlađenja kiša će u subotu u sjevernoj polovini zemlje preći u susnježicu i snijeg, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača i u nižim predjelima.

Danas se na zapadu očekuje do pet litara kiše, a na jugu od 20 do 50, sutra na zapadu od pet do 15, na jugu od 10 do 20 litara po metru kvadratnom.

Očekuje se jačanje južnog i jugozapadnog vjetra, prvo na jugu, a zatim i u centralnim predjelima.

Jak vjetar sa udarima 30 do 50 kilometara na čas lokalno i do 70 kilometara na čas.

U petak, 16. decembra, na zapadu se očekuje od pet do 10 litara kiše, na jugu od 50 do 70 litara po metru kvadratnom i dalje se očekuje jak vjetar sa udarima 40 do 60 kilometara na čas, lokalno i do 90 kilometara na čas.

U subotu, 17. decembra, se očekuje na jugu od 20 do 30 litara kiše. Na zapadu će prvi dio dana padati slaba kiša, a potom sa sjeverozapada uz pad temperature kiša prelazi u snijeg.

U nižim predjelima se očekuje od jednog do tri centimetara snježnog pokrivača, na planinama na zapadu od tri do sedam centimetara.

(SRNA)