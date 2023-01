Stanivuković: Spremni smo isplatiti pomoć penzionerima, ali komplikovano je preko "Elektoprivrede"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da je Grad ima sredstva u iznosu od 2,6 miliona KM i da je spreman odmah da isplati jednokratne novčane pomoći za penzionere, kako je i ranije dogovoreno sa Udruženjem penzionera, ali da postoji problem u isplati.

"Sve je na računu spremno. U rebalans budžeta stavili smo stavku kako je dogovoreno sa Udruženjem penzionera grada, a to je da doznaka penzionerima bude kao direktna jednokratna novčana pomoć Grada Banjaluke. U budžetu stoji doznaka pojedincima. Međutim, skupštinska većina je svojom odlukom i 21 amandmanom opet to vratila kao dio sredstava koji mora ići Elektroprivredi. Meni je žao zbog toga jer su penzioneri jedinstveno rekli – novac dajte nama, a ne Elektroprivredi – pojasnio je on.