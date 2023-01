Bacaju OTPAD U KANALIZACIJU, kradu poklopce sa šahtova

Direktor preduzeća "Vodovod i kanalizacija" u Šamcu Mihajlo Đurđević apelovao je na građane da ne bacaju otpad u kanalizacionu mrežu, što dovodi do začepljenja odvoda.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

On je naveo da se dešava i da nesavjesni pojedinci kradu metalne poklopce sa šahtova i zamolio građane da to ne čine i da se korektno odnose prema komunalnom preduzeću koje je servis građana.

"Više puta su radnici ovog preduzeća u kanalizacionoj mreži pronašli automobilske gume, daske, građevinski materijal, posteljinu i razne druge predmete. Mi nemamo vozilo za čišćenje kanalizacije. Imamo jedan traktor sa cisternom za izvlačenje fekalne vode iz šahtova", rekao je Đurđević Srni.

On napominje da, osim što može ugroziti funkcionisanje kanalizacione mreže, ovakvo nesavjesno ponašanje, stvara i dodatne troškove preduzeću, jer za dolazak firme koja obavlja taj posao iz drugog grada moraju platiti 500 KM za sat vremena rada.

"Kanalizaciona mreža za sada funkcioniše dobro. Sve kvarove servisiramo redovno i uspješno. Apelujem da se građani ponašaju savjesno", rekao je Đurđević.

Prema njegovim riječima, u slučaju krađe metalnih poklopaca sa šahtova jedini način je da se stave betonski, a šahtova ima više od 1.000.

On je rekao da nemaju kamere pored svih šahtova, tako da građane koji kradu poklopce ili bacaju otpad u kanalizacionu mrežu mogu otkriti jedino ako to prijave savjesni građani koji to primijete.

U Republici Srpskoj od danas do 20. januara očekuju se obilne padavine i izlivanje bujičnih vodotokova zbog čega su nadležni izdali upozorenja kako bi se na vrijeme preduzele sve mjere u slučaju odbrane od poplava.