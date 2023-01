Vladika GRIGORIJE pričao o JOGI, reagovala SPC: "Ne treba širiti smutnju" (VIDEO)

Srpska pravoslavna crkva (SPC) saopštila je danas da, kada je riječ o aktuelnim promocijama kultova dalekostočnog porijekla, ne treba širiti smutnju promocijom joge.

SPC navodi da je, kada se radi o nedoumicama i medijski plasiranim kontroverzama vezanim za duhovni život i način života hrišćana uopšte, u obavezi da svoj stav učini javnim, pritom ga ne namećući nikome.

"Takav je i slučaj sa aktuelnim promocijama kultova dalekostočnog porekla i raznoraznih gurua i njihovih praksi. U takve dalekoistočne prakse spada i joga, u čiju se afirmaciju, nažalost, uključio i jedan srpski pravoslavni episkop", navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu SPC.

Ističući da se bitne informacije o jogi dobijaju već na prvoj godini osnovnih studija bogoslovskih nauka u okviru predmeta Istorija religije, iz Crkve navode da nijedan svršeni student ili čak doktor bogoslovskih nauka ne može osnovano tvrditi da nema nikakva saznanja o jogi.

Prije ovog saopštenja, episkop diseldorfski i njemački Srpske pravoslavne crkve, vladika Grigorije je na svom Instagram nalogu, gdje se često oglašava, pričao o jogi uz pozitivan komentar o fizičkom aspektu ove dalekoistične prakse.

U SPC su napomenuli da je više pravoslavnih bogoslova u proteklih nekoliko decenija objavilo tekstove o ovoj temi i dalo poseban osvrt na pojavu da se joga promoviše među hrišćanima kao sistem religijski vrijednosno neutralnih fizičkih i duhovnih vježbi.

Stereotip da je joga najsavršeniji sistem fizičkih vježbi, koji je neko vrijeme vladao u zapadnoj javnosti, iz SPC napominju da je "prvi put ozbiljnije doveden u pitanje prije jedne decenije poslije objave članka Vilijama Brouda pod nazivom `Kako joga može upropastiti vaše tijelo` (`How Yoga Can Wreck Your Body`) u Njujork Tajmsu".

"Uz sve dužno poštovanje prema pripadnicima svih svjetskih religija i filozofija, kao pravoslavni hrišćani dužni smo da odgovorima na svaku pojavu religijskog sinkretizma, koji je potpuno stran našem biću", navode iz SPC.

Kako ističu, u tom smislu se vjerovatno nema potrebe dodatno osvrtati na temu meditativnih tehnika joge, koje su dijametralno suprotne po svom temelju, metodu, ciljevima i rezultatima u poređenju sa pravoslavnom isihastičkom tradicijom.

"Ne može se pronaći nijedan pravoslavni isihasta u dosadašnjoj istoriji Crkve koji je podržao jogu", napominju iz SPC i podsjećaju da su Sveti Pajsije i Sveti Porfirije jasno i nedvosmisleno su govorili protiv prakse joge u bilo kom obliku, ne razdvajajući u njoj tjelesne vježbe i duhovnu komponentu.

U saopštenju se zaključuje da je jasno da je "neophodno da se naši pastiri, teolozi i doktori bogoslovskih nauka podsete makar elementarnih znanja o ovoj oblasti kako makar od njih ne bi dolazila smutnja u vjerni narod".

Grigorije: Govorio sam isključivo o fizičkoj vježbi

Grigorije je kasnije dodao prateći tekst uz video na Instagramu, gdje kaže da se "nerijetko dešava da ono što napiše ili kaže na profilu bude interpretirano pogrešno, izmješteno iz konteksta ili stavljeno u sasvim novi i izmijenjen kontekst koji uopšte nijeimao na umu sastavljajući svoje objave".

"Zato mi se čini važnim da ponovim još jedanput kako ne bi bilo nesporazuma: o jogi u ovom videu govorim isključivo kao o fizičkoj vježbi, bez praktikovanja njenih duhovnih dimenzija. I jedino kao fizička vježba, lišena spiritualnih elemenata, joga je dopustiva za mene kao hrišćanina. Za mene, što ne znači da mora ili treba da bude dopustiva i za vas", napisao je episkop.

Kaže da je svaki pokušaj da se taj video iskoristi kao svojevrsni vid njegove saglasnosti za praktikovanja joge na dubljem, duhovnom planu i izvan okvira koje je naveo – nedobronamjerno izmještanje njegovih riječi i stavova iz konteksta.

"I još nešto bitno: ne smijemo smetnuti s uma da svaki čovjek snosi odgovornost za sopstveni život i postupke, te da niko ne može preuzeti na sebe odgovornost za tuđi život i djela, pa to ne mogu ni ja uraditi. Ukoliko neko protumači moje stavove na drugačiji način od onoga kako su izneseni ovdje, to je stvar lične i pojedinačne odgovornosti onih koji to učine. Baš kao što je svako od nas isključivo odgovoran za svoj život, tako je i sve ostalo – pa i praktikovanje joge – stvar pojedinačne odgovornosti koju je red da makar ponekad u životu preuzmemo na sebe, ne očekujući od drugih da budu odgovorni ili 'krivi' umjesto nas za postupke i djela koja sami činimo", zaključio je vladika Grigorije.

