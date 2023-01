VLADIKA GRIGORIJE O VJEROVANJU U HOROSKOP: Mnogi ubijeđeni da je astrologija istinita, a evo šta kaže crkva

Vladika Grigorije osvrnuo se i na rasprostranjeno vjerovanje u astrologiju i dao svoj sud o tome.

Vladika Grigorije, aktivan je na društvenim mrežama, gdje često sa svojim pratiocima dijeli svoje mišljenje i stavove o raznim društveno-političkim temama, ali dilemama koje muče vjernike.

Bilo je pitanja da li žene smiju da se pričešćuju za vrijeme menstruacije, pa i onih da li smijemo da radimo kada je crveno slovo i da li treba nositi crninu.

Na pitanje šta misli o astrologiji dao je jasan odgovor:

"Pitali ste me o astrologiji. Koliko se sjećam nauka ne prihvata astrologiju kao nauku. Moj razlog zašto sam tu malo skeptičan je što ljudi obrnu stvari, dakle postave na prvo mjesto nešto što je na drugom mjestu. Čovjek je na prvom mjestu u Univerzumu, on je makrokosmos u mikrokosmosu. On jeste povezan sa svim što je stvoreno, ali on je jedino biće koje ima slobodnu volju. Te stvari mogu da ukazuju na nešto, da utiču na naše raspoloženje, ali ne mogu da ga određuju, jer čovjek je biće slobodno i prema tome i najodgovornije pred Bogom i za sebe i za svijet", rekao je vladika.

