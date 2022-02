Vladika Grigorije o depresiji: Duhovna podrška je važna, ali ne može zamijeniti ljekara

Episkop diseldorfski i njemački Grigorije aktivan je na Instagramu i često sa pratiocima dijeli razmišljanja na različite teme. Njegovi postovi o nostalgiji, smrti, uspomenama nailaze na brojne reakcije, a posebno se ističe jedan koji se tiče mentalnog zdravlja.

Uz crno-bijelu fotografiju golubova na žici, Grigorije je pisao o depresiji.

"Nedavno sam dobio pitanje koje se tiče depresije i načina njenog izlječenja. Nikako ne smijemo smetnuti s uma da je depresija kompleksno stanje te da adekvatnu pomoć i savjete za njeno liječenje mogu u prvom redu dati stručnjaci – psiholozi i psihijatri. Imajući na umu da nisam ni psiholog ni psihijatar, iznijeću nekoliko svojih zapažanja o ovoj temi kao neko ko je već trideset godina sveštenik.

Suština problema leži u činjenici da se depresija često ignoriše, potiskuje i samim tim ne liječi. Postaviću stvari na sljedeći način: kada imamo poteškoća s radom srca ili bilo kog drugog organa u tijelu, mi ćemo zatražiti pomoć ljekara i prihvatićemo odgovarajuću terapiju. Na sličan način bi trebalo posmatrati i pristupati liječenju depresije (to se podjednako odnosi ne samo na depresivna stanja već i na brojne mentalne poremećaje čiji je spektar vrlo širok). To pomjeranje paradigme poimanja depresije podstaklo bi mnoge koji se sa njom nose da potraže stručnu pomoć i tako dođu do izlječenja.

Stručna pomoć je neophodna, u vidu terapeutskih razgovora sa psiholozima i psihijatrima i nerijetko u vidu medikamenata. I opet pitanje koje sam postavio maločas – ako imate srčanih problema, da li ćete poslušati savjet ljekara i uzimati terapiju? U ovom slučaju, ne poznajem nikoga iz svog okruženja ko to nije učinio. U slučaju depresije, mnogi nikada ne potraže odgovarajuću stručnu pomoć.

Onima koji su vjerujući i duhovna potpora može biti dragocjena, ali ne može zamijeniti pomoć ljekara. Razgovor s duhovnikom može pomoći, ali uz veliki oprez duhovnika i svijest o odgovornosti koju snosi za savjete koje daje.

U ovakvim stanjima se najbolje vidi koliko smo zapravo bića zajednice i koliko nam je drugi potreban da prevaziđemo problem. Zato je važno da pružimo podršku onima koji se nose s depresijom, da im pomognemo da krenu ka izlazu iz mračog tunela u kojem se nalaze. Pomoć bliskih ljudi je veoma važna i od nje u najvećoj mjeri zavisi krajnji ishod. Ponekad je jedino uz ljubav i podsticaj bližnjih moguće prihvatiti svoje stanje i krenuti putem ozdravljenja, što predstavlja jedino sigurno izbavljenje iz začaranog kruga depresije".

