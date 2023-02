Zašto je Krajina nakratko ostala bez struje? "Ovo se dešava izuzetno rijetko i nema veze sa potrošnjom"

Veliki dio Banjaluke i brojne druge opštine i gradovi na zapadu RS ostali su u ponedjeljak na oko sat vremena bez elekrične energije, a uzrok je djelimični raspad dijela 110-kilovoltne mreže prenosa energije kojom upravlja Elektroprenos BiH.

Izvor: Shutterstock

Do problema je doveo niz faktora koji se rijetko poklope, rekao nam je Srđan Mazalica, rukovodilac regionalnog operativnog područja "Banjaluka" u okviru Elektroprenosa BiH.

"Zbog pojedinih radova na elektroenergetskim objektima koji su potpuno normalna stvar, pa do istovremene pojave ispada nekoliko dalekovoda u 110 kWh (kilovoltnoj) mreži, došlo je do lančane reakcije i desila se situacija koja je vrlo malo vjerovatna - došlo je do djelimičnog raspada 110-kilovoltne mreže", objašnjava Mazalica.

Svi uzroci će, kaže, biti utvrđeni i javnosti će biti dostavljen detaljan izvještaj.

"Jednostavno, ne radi se o nečijoj krivici već skupu malo vjerovatnih događaja koji su zajedno izazvali ovo što se desilo. Ja sam ovdje od 2005. godine i ne pamtim da se desio ovakav prekid", pojašnjava Mazalica.

Napajanje će uskoro biti uspostavljeno u cijeloj Banjaluci i drugim gradovima u regiji.

Mazalica kaže da povećana potrošnja električne energije tokom hladnijih dana nije mogla uticati na ovaj problem.

"To je jednostavno zbir više stvari koje se rijetko dešavaju. Mi smo izdržali i hladnije vrijeme od ovoga i mislim da potrošnja to nije mogla prouzrokovati. Ovdje je u pitanju promjena u konfiguraciji mreže koju mreža ne bi mogla izdržati ni da je april."

Bez struje su danas u periodu između 11 i 13 časova bili Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Kneževo, Kotor Varoš, Novi Grad, Kozarska Dubica, Ribnik, Teslić, Laktaši, Prnjavor, Čelinac, Mrkonjić Grad, Sanski Most...

(Mondo)