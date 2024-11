Da li ćemo plaćati skuplju struju? "Teško da će uslijediti spuštanje praga blok tarifa"

Regulatorna komisija za energetiku (RERS) već je počela da analizira zahtjev "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS) za povećanje cijene struje, a konačnu odluku o tome donijeće do 15. decembra.

Izvor: Shutterstock

Članovi RERS-a svakodnevno tumače i analiziraju zahtjev za poskupljenje električne energije i podatke koje su im proslijedili iz ERS-a.

Pored tog zahtjeva, od njih je ERS zatražio i da bude spušten prag prve blok tarife, prema kojoj oni koji do sada potroše do 500 kilovata struje mjesečno plaćaju i najnižu cijenu. Zahtjev je da se taj prag spusti na 350, a kako saznaje banjalučki "Glas", ERS nema ovlašćenje za to.

"Regulatorna komisija za energetiku je odredila blok tarife i to je u njihovoj nadležnosti. Prema tim blokovima, građani koji potroše do 500 kilovata struje, plaćaju i najnižu cijenu, oni od 500 do 1.000 kilovata nešto višu cijenu, a najskuplja je za one koji potroše više od 1.000 kilovata. Do poskupljenja struje će, kako stvari sada stoje, vjerovatno doći, ali teško da će uslijediti spuštanje praga blok tarifa. To ERS, prije svega, ne može da traži", kazao je izvor blizak RERS-u.

Pored toga, isti izvor navodi da bi u prvoj polovini iduće godine distributivna preduzeća mogla zatražiti i podizanje naknade za mrežarinu, što bi u konačnici moglo da dodatno poveća račune za struju.

"Cijena struje sastoji se od cijene energije i mrežarine. ERS sada traži povećanje cijene električne energije, a distributivna preduzeća su još prošle godine najavila da će iduće godine tražiti podizanje mrežarine", kazao je isti izvor.

Iz banjalučke "Elektrokrajine" kazali su da nemaju mogućnost pokretanja novog tarifnog postupka za izmjenu iznosa naknade za mrežarinu prema RERS-u sve do isteka trogodišnjeg perioda važećeg tarifnog postupka koji je pokrenut 2022. godine sa periodom primjene od početka 2023. do kraja 2025. godine.

"U skladu sa postojećom legislativom, u toku 2025. godine će se sprovoditi obavezni tarifni postupak za utvrđivanje iznosa naknade za mrežarinu sa početkom primjene od početka 2026. godine", kazali su u "Elektrokrajini".

Navode da u predstojećem obaveznom tarifnom postupku svih pet operatera distributivnog sistema u RS će, u skladu sa zakonskim odredbama, RERS-u dostaviti sve neophodne dokumente i podatke za sprovođenje tarifnog postupka za utvrđivanje iznosa naknade za mrežarinu.

"U skladu sa tim, odluku o eventualnoj promjeni iznosa naknade za mrežarinu donijeće regulator u drugoj polovini 2025. godine, sa početkom primjene od januara 2026. godine", poručuju iz "Elektrokrajine".

Naglašavaju da će odluka o iznosu naknade za mrežarinu zavisiti od stava RERS-a o uticaju rasta troškova operatera distributivnih sistema podstaknutih inflacijom, a posebno povećanja plata zaposlenih u ODS-u, kao i od utvrđene najniže plate u RS po uredbi Vlade Srpske.

Korekcije računa

Direktor "Elektroprivrede" Luka Petrović početkom sedmice izjavio je da će od početka iduće godine struja poskupjeti od pet do 12 odsto. Do korekcija cijena, naveo je on, mora doći, ali je usput napomenuo i da će građani i dalje plaćati najjeftiniju struju u regionu. Tada je i objasnio kako bi mogli da izgledaju budući računi građana za struju.

"Primjera radi, tarifna grupa do 350 kilovat-sati električne energije imaće promjenu na računu od 1,19 do 2,80 KM, grupe od 350 do 1.000 kilovat-časova od tri do 15 KM, a grupacije koje troše više električne energije imaće za dvadesetak maraka veće račune od postojećih", rekao je tada Petrović.

(Glas Srpske/Mondo)