Iz Udruženja potrošača RS poručili: Odluku o poskupljenju struje treba da prati ograničenje cijena osnovnih namirnica

Elektroprivreda Srpske uputila je inicijativu o poskupljenju struje nadležnoj Regulatornoj ageniciji. Pojedini mediji naveli su da se radi o povećanju struje privredi i građanima za 20 odsto. Kako na to gledaju iz Udruženja potrošača RS?

Premijer Republike Srpske, Radovan Višković rekao je da se ništa ne može uraditi bez saglasnosti Vlade.

"Svako može da podnese inicijativu. To je regularan prijedlog. Elektroprivreda smatra da treba da dođe do povećanja cijena električne energije, a na kraju konačnu odluku donosi država i institucije države", rekao je Višković.

Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik kaže da Srpska ima najnižu cijenu električne energije u regionu i mora da vodi računa o tome da to i dalje bude zadržano za građane.

"Ali, jednako tako, ne smijemo da dovedemo u pitanje i sistem da ne funkcioniše. Prema tome, vidjećemo, sve zavisi od toga šta su inputi i koliko su i jesu li ili nisu poskupjeli. Vidjećemo kako će to izgledati", kaže predsjednik Milorad Dodik.

Dodik tvrdi da će se o eventualnom povećanju cijene struje odlučivati na bazi obračuna koji se čine na kraju svake godine.

„To nije volja pojedinca, nego je to stvar procjene ozbiljnih institucija. Vladina politika će i dalje biti takva da ovdje cijena mora da bude niža od ostalih“, rekao je Dodik.

Dragan Jošić iz Udruženja za zaštitu potrošača Republike Srpske kaže za MONDO da ukoliko bi došlo do poskupljenja struje, moraju da se pronađu i mehanizmi koji bi ograničili cijene osnovnih životnih namirnica.

„Kada govorimo o mogućem poskupljenju struje u medijima, moramo prvo da se ogradimo jer nema zvaničnog saopštenja. Poskupljenje struje bi povuklo lančano i povećanje osnovnih životnih namirnica.Tako da će to predstavljati udar na džepove građana i ako se bude razmišljalo o poskupljenjum mi iz Udruženja smatramo da prije poskupljenja energije treba da se pronađu mehanizmi koji će uticati na to da ne dođe do velikog poskupljenja osnovnih životnih namirnica“, rekao je on.

Podsjetio je na skorašnju odluku Vlade RS o ograničenim maržama za osnovne životne namirnice, te da bi poskupljenje struje trebala da prati slična odluka.

„Sve zavisi kakva će biti odluka Vlade RS. Ne treba zaboraviti da smo skoro imali odluku o ograničenim maržama za osnovne životne namirnice. Ukoliko bi poskupljenje struje pratila jedna takva odluka svakako bi se na neki način spriječilo divljanje cijena. Trgovci i sami proizvođaći samo traže izgovor da povećaju određene cijene svojih proizvoda Ukoliko se donese odluka o povećanju cijene struje, treba da je prati odluka koja će da stabilizuje cijenz osnovnih životnih namirnica“, poručio je Jošić.

