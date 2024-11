Ješić: Ako poskupi struja poskupiće i sve ostalo

Generalni sekretar Narodnog fronta Dijana Ješić kritikovala odluku ERS da podigne cijene električne energije.

"Ukoliko dođe do poskupljenja struje za 20 odsto, kako je najavljeno, odnosno, ako dođe do promjene tarifnog modela, što će za mnoge značiti poskupljenje i više od 20 odsto, onda će doći do lančanog poskupljenja svega ostalog i to poskupljenje će osjetiti svi", izjavila je Dijana Ješić.