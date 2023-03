Čajniče ostaje bez jedine banke u opštini

Čajniče od 1. aprila ostaje bez jedine banke u ovoj opštini. Zbog ove odluke nezadovoljan je i načelnik opštine Goran Karadžić.

Izvor: SEE SRPSKA

Prvo se gasi pošta u jednom mjestu. Onda se zatvara škola jer nema djece, a to dalje vodi gašenju sela. Pa se desi da novine prestanu da se dostavljaju jer se to ne isplati firmama. A kod nas sada zatvaraju i jedinu banku. Pa kako ljudi da ne odlaze odavde, pita se načelnik Čajniča Goran Karadžić, nakon što je građanima saopšteno da 31. marta prestaje sa radom jedina banka u ovoj opštini, a da za plaćanje mogu koristiti elektronske servise ili da "jednostavno" mogu posjetiti najbližu poslovnicu ove banke koja se nalazi u Foči.

A do Foče građani moraju "put pod noge" od oko 50 kilometara, što znači da u odlasku i povratku kući pređu više od 100 kilometara.

Iz banke su građanima poručili da i dalje mogu koristiti bankomat poslovnice, ali da stvar bude gora, ni on trenutno nije u funkciji.

Karadžić poručuje da je ovo sada goruće pitanje, jer će biti poremećeno ne samo normalno funkcionisanje privrede, već i život građana.

"Zatvaranje jedine banke je potpuno neopravdano, jer je ona poslovala pozitivno. Mi ovdje imamo više od 5.000 stanovnika, od toga preko hiljadu zaposlenih, više od hiljadu penzionera, oko 120 preduzetnika koji posluju. Zamislite kako će biti penzionerima koji ne znaju da koriste usluge elektronskog plaćanja", kaže on.

"Mi, osim Foče, imamo najbližu banku u Goraždu, to je oko 20 kilometara od nas, ali to nije ista banka, pa će građani morati plaćati skuplje provizije i slično. Poseban problem imaće privrednici (trgovine, kafane...), koji će svoj platni promet morati nositi na drugo mjesto. Ovo će otežati rad, funkcionisanje i generalno poskupjeti život u Čajniču", dodaje Karadžić.

Da problemi privrednicima tek predstoje, za "Nezavisne novine" svjedoči Milomir Tupeša, vlasnik pekare "California".

"Ja sa tom bankom sarađujem od kada sam počeo da radim, a to je više od 30 godina. Nemam predstavu kako ćemo sada regulisati sva plaćanja, jer nisam jedini privrednik u Čajniču. Postoje priče da bi trebalo da se otvori neka nova banka, ako je to tačno, to je vrlo dobro. Ali ako nije, ko će znati šta će biti", ističe Tupeša, koji na pojašnjenje banke da će građani i dalje moći koristiti bankomat poručuje:

"Pa šta meni znači bankomat kad moram predati pazar."

Iz opštine Čajniče očekuju da će nadležni u Srpskoj reagovati što prije.

"Apelujem na Vladu, na Agenciju za bankarstvo. Pa šta je s politikom bankarskog poslovanja u državi", pita Karadžić.

Iz Agencije za bankarstvo RS odgovaraju da oni kao regulator nisu nadležni za to što se poslovnica zatvara, te da za takvu vrstu reakcije nemaju zakonsko uporište.

"Svaka banka ima svoju poslovnu politiku i oni sami odlučuju da li će negdje otvoriti poslovnicu ili ne", poručili su.

Ipak, iz opštine kažu da neće odustati od namjere da se ovaj problem što prije riješi.

"Imamo neke razgovore da se otvore nove poslovnice. Ja ovom prilikom pozivam one koji su zainteresovani za otvaranje šaltera banke da se jave, opština i načelnik će dati besplatan prostor i drugo šta bude trebalo, kako bismo građanima izašli u susret", rekao je Karadžić i dodao:

"Volio bih da neko nekad nas 'male' pita kako nam je, kako se snalazimo, šta mi mislimo da treba uraditi. Neka nas pozovu u emisije, pa neka nas sve to pitaju. Jedni se hvale kako napredujemo, ali nerazvijene opštine su zapostavljene. Ovo nije nikakva politika, ovo je život."

Zatvaranjem jedine banke Čajniče je stalo u red nekoliko opština u BiH koje su ostale bez ijedne banke.

To se krajem prošle godine desilo Driniću, Glamoču i Bosanskom Petrovcu.

(Nezavisne novine)