Zbog teniskog turnira: Kamionima će biti zabranjeno kretanje u dijelovima Banjauke

Naredba o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 7,5 tona ukupne mase važiće u periodu o 13. do 24. aprila.

"U cilju preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom održavanja sportske manifestacije ATP turnira Srpska open, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 7,5 tona ukupne mase u periodu od 13.04.2023. godine od 00,00 časova do 24.04.2023. godine do 00,00 časova, osim za teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima ovog sportskog turnira na području grada", saopšteno je iz MUP-a RS.

Zabrana se odnosi na ulice: Kralja Petra I Karađorđevića, Mladena Stojanovića, Olimpijskih pobjednika, Aleja Svetog Save, Gundulićeva, Vladike Platona, Branka Ćopića, Akademika Jovana Surutke, Janka Veselinovića, Bože Barićaka, Petra Kočića, Prvog krajiškog korpusa, Kralja Petra II Karađorđevića, Trive Amelice, Pave Radana, Svetozara Markovića, Ravnogorska, Dragiše Vasića, Stevana Mokranjca, Tina Ujevića, Milana Radmana i Masarikova.

"Takođe, povodom bezbjednog održavanja navedene sportske manifestacije, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske donio je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Grada Banjaluka u svim ulicama osim na magistralnom putu M1 - 101 (zapadni tranzit) i ulicama Rade Radića, Bulevar vojvode Stepe Stepanović, Bulevar Desanke Maksimović, Krfska, Gavrila Principa, Branka Morače, Kozarska i Radoja Domanovića i to od dana 13.04.2023. godine od 00 časova do dana 24.04.2023. godine do 24,00 časova", navodi se.

Ministarstvo, policijske uprave i policijske stanice za navedeni period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.

