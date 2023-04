Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, popodne mogući pljuskovi

U cijeloj BiH danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, a poslije podne očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pljuskovi će biti češći od jugozapada ka jugoistoku, a povremenih pljuskova će biti i ponegdje na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša temperatura vazduha biće od 14 do 20, na sjeveru i sjeveroistoku do 22 stepena Celzijusova.

Povoljni uslovi za vožnju

Uslovi za vožnju na putevima su povoljni, a iz Auto-moto saveza Republike Srpske vozačima savjetuju da voze maksimalno oprezno i prilagode vožnju uslovima na putu.

Danas će zbog minerskih radova privremeno biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putevu Sarajevo - Foča, dionica Trnovo - Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, u vremenu od 10.00 do 12.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta, te na dionici magistralnog puta Lapišnica - LJubogošta, kod kamenoloma "Han Derventa", u vremenu od 12.00 do 14.00 časova, u trajanju od 10 minuta u jednom intervalu.

Na magistralnom putu Crkvina - Modriča jedan, zbog pripremnih radova na izgradnji auto-puta Vukosavlje - Brčko izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac u mjestu Mokro saobraća se usporeno.

Zbog sanacije klizišta saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići /na samoj liniji razgraničenja/, odvija otežano jednom trakom privremenom zaobilaznicom u dužini 150 metara uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog izgradnje biciklističke i pješačke staze do 23. juna na magistralnom putu Rudice-Novi Grad, biće izmjena u odvijanju saobraćaja, uz postavljenu signalizaciju.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška - Nova Topola - Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan - Nova Topola izmijenjen je režim saobraćaja, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška - Nova Topola i Čatrnja - Gradiška.

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, od kojih 14 djevojčica i 10 dječaka. U Banjaluci je rođeno 13 beba, u Zvorniku četiri bebe, u Bijeljini i Doboju rođene su po tri bebe, a u Prijedoru jedna. U Banjaluci je rođeno osam djevojčica i pet dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini jedna djevojčica i dva dječaka, u Doboju dvije djevojčice i jedan dječak, a u Prijedoru jedna djevojčica.

Saobraćaj je zbog radova usporen i na dijelu magistralnog puta Žegulja - Ljubinje, dionica Podvrsnik - Ljubinje.

Za vrijeme rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim saobraćaja do kraja godine. Izmijenjen je režim saobraćaja i na dionici magistralnog puta Brod na Drini dva - Vrba u tunelu Čemerno.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta saobraća se usporeno. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije poštovanje je obavezno.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu Brodar - granica Republike Srpske zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase veće od 10 tona, dok se putničkim automobilima ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice /rejon Glinja/ u toku je sanacija klizišta, pa se saobraćaj odvija naizmjenično jednom trakom.

U Federacije BiH sporije zbog radova saobraća se na putnim pravcima Jablanica - Mostar u Donjoj Jablanici, Čevljanovići - Nišići, kao i na raskrsnici Gornja Kalesija-Sapna.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje - Trebinje aobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog sanacije zatvoren je most na ulazu u Nemilu, a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

(Srna)