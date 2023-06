"Za tvoje dobro": Dom zdravlja Banjaluka započeo novi ciklus preventivnih pregleda

Dom zdravlja u Banjoj Luci danas je započeo novi ciklus preventivnih zdravstvenih pregleda za stanovništvo našeg grada, a u sklopu akcije „Za tvoje dobro“.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

U prvoj fazi nastavka ove akcije, pregledi su organizovani za stanovnike mjesnih zajednica Obilićevo 1 i Obilićevo 2, a ambulantu u Obilićevu danas je posjetio i gradonačelnik, Draško Stanivuković.

On je tom prilikom napomenuo kako Grad ima odličnu saradnju sa Domom zdravlja, te je iskoristio priliku da pozove sve sugrađane da se prijave za preventivne preglede.

"Zahvalan sam svim medicinskim radnicima i rukovodstvu Doma zdravlja na svemu što rade. Akcija „Za tvoje dobro“ je zaista za vaše dobro, a prijaviti se mogu svi – od 18 godina pa nadalje. Preventiva je više od pola zdravlja. Pregledi su besplatni, u Domu zdravlja vas rasporede, dobijete svoj termin. Iskoristite ovo, jer ovo pripada svima nama", rekao je on.

Rekao je kako je ovo odlična stvar, te da mu je drago što Banja Luka ima nešto ovakvo i da ovo treba biti pozitivan primjer cijeloj Republici Srpskoj.

Prim. dr Mladen Šukalo iz Doma zdravlja kazao je kako još od 2019. godine rukovodstvo Doma zdravlja došlo do ove ideje, nakon čega je i kreiran ovaj program, a uz podršku Grada.

"Ovaj program podrazumijeva preventivne preglede koji su besplatni i kao takvi predstavljaju privilegiju za sve građane grada Banje Luke, koji imaju tu priliku. To podrazumijeva da radimo na ranom otkrivanju rizika faktora za nastajanje oboljenja, prvenstveno onih koja se mogu spriječiti, ali i oboljenja koja su najzastupljenija, a to su kardiovaskularna oboljenja, dijabetes melitus, posebno maligne bolesti koje su u porastu jer nam to pokazuju dosada provedeni preventivni pregledi", ističe on.

Dodao je kako sve rade po preporukama struke, te da se preventivni pregledi dostupni građanima koji imaju više od 18 godina.

"Akcijama preventivnih pregleda tokom vikenda, mi putem mobilnih timova radiologa, ginekologa, laboranata, mobilnih timova ambulante porodične medicine sa mobilnom opremom, idemo na lokalitete gdje postoje ambulante porodične medicine, po mjesnim zajednicama, kako bi bili što dostupniji našim građanima. Radimo po preporukama struke i preventivni pregledi se obavljaju građanima koji imaju više od 18 godina i to onim građanima koji nisu radili tu vrstu pregleda unazad dvije godine", ističe on.

Dodaje kako svi građani mogu da se jave u svoje ambulante porodične medicine, kako bi dobili sve potrebne informacije.

Osnovni cilj akcije „Za tvoje dobro“ je poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva kroz seriju besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda,

Svi pacijenti dobiće poziv iz ambulante porodične medicine da se odazovu na kontrole, a oni koji ne dobiju poziv, a ulaze u obuhvaćenu starosnu kategoriju i žele da se pregledaju, mogu da se jave u svoju ambulantu porodične medicine i da zakažu preglede.

Preventivne preglede obavljaće doktori specijalisti porodične medicine, radiologije i ginekologije, a rad će biti organizovan u dvije smjene, odnosno od 7.00 do 20.00 časova.

(Mondo)