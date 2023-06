Ima li kraja nestabilnom vremenu: Prije podne sunčano, popodne jači pljuskovi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će prije podne biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a tokom dana očekuje se razvoj oblačnosti, kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Izvor: Envato

U centralnim i sjeverozapadnim područjima mogući su jači pljuskovi, što može uzrokovati pojavu bujica.

Na jugu pretežno suvo i sunčanije tokom većeg dela dana, samo će ponegde popodne biti kratkotrajnih pljuskova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Najviša temperatura vazduha biće od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po suvim ili vlažnim kolovozima, a iz Auto-moto saveza Republike Srpske skreću pažnju na mjestimičnu maglu, kao i na povećanu opasnost od odrona i klizišta.

Zbog radova, saobraćaj je na pojedinim dionicama izmijenjen i regulisan privremenom signalizacijom, čije je poštovanje obavezno.

Iz AMS vozačima savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Na magistralnom putu Bijeljina - Šepak u mjestu Pilica zbog radova su najavljene povremene obustave, pri čemu će se saobraćaj odvijati jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Rogolji - Baraći, u toku su radovi pa se saobraćaj odvija naizmjenično jednom trakom.

Saobraćaj je potpuno obustavljen na dionici regionalnog puta Razboj - Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove zbog sanacije klizišta i preusmjerava se na alternativne pravce Razboj - Gornja Vijaka - Derventa - Doboj i Razboj - Tedin Han - Doboj.

Na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice /rejon Glinja/, saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom zbog radova, a izmjenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu Šargovac - Banjaluka jedan zbog radova na sanaciji pasarele.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina zbog radova na sanaciji klizišta, kao i na dionici magistralnog puta Foča - Goražde u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja.

Zbog radova na izgradnji biciklističke i pješačke staze do 23. juna na magistralnom putu Rudice -No vi Grad dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Gradiška - Nova Topola - Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan - Nova Topola izmjenjen je režim saobraćaja, kao i na spoju puteva Gradiška - Nova Topola i Čatrnja - Gradiška zbog izgradnje kružne raskrsnice.

Na dijelu magistralnog puta Žegulja - LJubinje /dionica Podvrsnik-LJubinje/ u toku su radovi na rekonstrukciji puta, te se saobraćaj odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Izmijenjen je režim saobraćaja do kraja godine zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/, kao i na dijelu regionalnog puta Prijedor tri - granica Srpske/FBiH /Stara Rijeka/ zbog prelaska radnih mašina preko puta.

Zbog izvođenja radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod na Drini dva - Vrba, u tunelu Čemerno.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, a do izmjena će dolaziti i na dionici magistralnog puta Prijedor - Kozarac radi uključivanja mehanizacije radi izgradnje auto-puta Banjaluka - Prijedor.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac, kao i na petlji Rudanka zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su i na regionalnim putevima Razboj-Rudanka i Razboj - Tedin Han.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik - Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini - granuični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Polučasovne obustave saobraćaja biće na regionalnom putu Podnovlje - Polje zbog izvođenja deminiranja.

Na regionalnom putu Mačkovac - Piperi zabranjeno je odvijanje saobraćaja za teretna vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu.

U FBiH zbog radova na magistralnom putu Sarajevo - Vogošća u Alipašinoj ulici saobraćaj se iz smjera Vogošće preusmjerava kroz Jukićevu ulicu, dok se iz smjera Sarajeva saobraća Alipašinom ulicom, jednom trakom.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje - Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se i na magistralnim putevima Srbljani - Bosanska Krupa, Kiseljak - Gromiljak, Lašva - Kaonik, Šićki Brod - Lukavac, Bihać - Kamenica i Ripač - Dubovsko, kao i na ulazu u Bugojno, iz smjera Rostova.

Zbog radova na mostu Gorica za saobraćaj je zatvorena desna cijev tunela "1. mart" u smjeru Zenica - Sarajevo, a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz lijevu tunelsku cijev.

Na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa /Donji Vakuf-Jajce/ zbog slijeganja puta u funkciji je samo jedna traka.

Zbog radova na mostu na Ilidži /Stup-Blažuj/ saobraćaj se iz smjera Blažuja preusmjerava kroz naselje Lužani, dok se iz smjera Ilidže saobraća preko mosta, u funkciji je jedna traka na mostu.

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu, a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.