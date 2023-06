I sutra lijepo vrijeme, temperature rastu do 35 stepeni

U cijeloj BiH sutra će biti pretežno sunčano i još toplije vrijeme sa tempereturom i do 35 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U popodnevnim časovima ponegdje u višim predjelima moguć je dnevni razvoj oblaka koji će donijeti kratkotrajnu prolaznu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperetaura vazduha biće od 11 do 18, na jugu do 20 stepeni, a dnevna od 29 do 35, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

Na zapadu i jugu duvaće slab zapadni vjetar, u ostalim promjenljiv.

(Srna)