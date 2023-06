Obustavljena istraga protiv urednika i novinara Euroblica i Srpskainfo za povredu tajnosti postupka

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci obustavilo je istragu protiv urednika EuroBlica Siniše Trkulje, urednika za onlajn medije Borisa Lakića i novinara ovih dnevnih novina i portala Srpskainfo Nikole Morače.

Izvor: MONDO

Podsjećamo, oni su bili osumnjičeni za krivično djelo povreda tajnosti postupka, a istraga je otvorena zbog objave teksta o silovanju koje je prijavljeno u Banjaluci u februaru ove godine.

Informaciju o obustavi istrage za Mondo je potvrdio novinar Nikola Morača.

Trkulja se zahvalio svim kolegama i ljudima koji su pružili podršku EuroBlicu i portalu Srpskainfo u proteklim mjesecima i dodao da će i dalje raditi profesionalno i u službi čitalaca, a ne pojedinaca.

"Ova obustava istrage je još jedan dokaz da novinari EuroBlica i Srpskainfo rade svoj posao krajnje profesionalno i tako ćemo raditi i u budućnosti", istakao je Trkulja, objavila je Srpskainfo.

Nakon što je Morača osumnjičen za krivično djelo povreda tajnosti postupka i saslušanja u policiji, oduzet mu je telefon kada je odbio da otkrije izvor informacija tekstova čiji je autor.

Nakon tri mjeseca, tužilaštvo mu je vratilo telefon jer nisu uspjeli da ga otvore s obzirom da je bio zaključan numeričkim kodom.

"Sve vrijeme pokušavam da shvatim šta je bio cilj višemjesečne torture. Prvo su negirali da su me uopšte pitali da im otkrijem izvora, pa su onda oduzeli telefon, kako bi sami otkrili moje izvore. Kada ni tako nisu mogli doći do izvora, uslijedila je naredba o obustavi istrage. U ovoj naredbi o obustavi istrage jako je zanimljiv posljednji dio u kojem se navodi, citiram, da se iz svih mojih tekstova od 2019. godine, nesumnjivo da zaključiti da sam bio "zaista dobro informisan o slučajevima o kojima sam pisao i da nikada zbog njih nisam bio sankcionisan?!" Ne mogu se oteti utisku da je sve ovo trebala biti poruka da prestanem gurati nos tamo gdje ne treba, ali postignut je potpuno suprotan efekat. Nikada do sada nisam imao ovoliku volju za radom. I ponovo se naravno zahvaljujem svim kolegama novinarima i građanima koji su sve vrijeme bili uz mene i pružali podršku", kazao je Morača za Mondo.

Istraga protiv dvojice urednika i novinara, izazvala je brojne rekacije u javnosti, posebno novinara u Banjaluci, koji su kolegama pružili podršku na skupu koji je spontano organizovan u ovom gradu.