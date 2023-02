Banjalučki novinar kome je policija oduzela telefon: Tražili su me svugdje sem kod kuće

Nikola Morača, novinar EuroBlica i portala SrpskaInfo saslušan u PU Banjaluka zbog navodne "povrede tajnosti postupka".

Izvor: Siniša Pašalić/Ustupljena fotografija

Morača je saslušan zbog teksta koji je objavio u vezi sa slučajem silovanja 18-godišnjakinje, koje je nedavno prijavljeno u Banjaluci, a za koje je osumnjičen M.K. (19) iz Banjaluke.

Uz saglasnost tužioca Gordane Mijatović policijski službenici su od novinara Morače oduzeli mobilni telefon, koji je deponovan u Osnovni sud u Banjaluci, piše Una World.

Tražili me svuda, sem kod kuće

Morača kaže da je pozvan na informativni razgovor, na koji se uredno odazvao.

"Sinoć sam dobio informaciju da me dvojica inspektora traže na svim mogućim adresama, osim na onoj na kojoj živim 20 godina. Čim sam to saznao pozvao sam Operativno dežurstvo PU Banjaluka i rekao im da sam kod kuće, te ostavio broj telefona na koji mogu da me kontaktiraju", priča Morača.

On kaže da je jutros dobio poziv na informativni razgovor na koji je otišao u pratnji advokata Svetozara Bajića, koji zastupa "EuroBlic".

"Došli smo u kancelariju na četvrtom spratu i to je izgledalo kao ugodno čavrljanje sve do momenta kada su policijski službenici od mene tražili da otkrijem ko mi je bio izvor informacija iz teksta koji sam objavio u vezi sa navodnim silovanjem u Banjaluci. Naravno, odbio sam da otkrijem ko je izvor. Onda mi je saopšteno da ću, ukoliko otkrijem izvor, imati status svjedoka. Ponovo sam odbio i onda sam dobio status osumnjičenog", rekao je Morača.

Pojašnjava da je potom saslušan u svojstvu osumnjičenog za krivično djelo povreda tajnosti postupka.

"Ispitivali su me o tekstu i pitali nešto u stilu zašto sam otkrio identitet žrtve, iako u tekstu ni inicijali žrtve nisu objavljeni. Navedeni su inicijali osumnjičenog, što je saopštilo i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci. Zanimalo ih je šta je povod za pisanje tog teksta? Objasnio sam da je povod bilo to što je tužilaštvo saopštilo da je za osumnjičenog za silovanje tražilo mjere zabrane, a ne pritvor, pa je bilo logično da ispitamo da li se radi o nekoj opasnoj osobi budući da je pušten na slobodu", rekao je Morača, napominju da su istražioci "povezivali" njegov tekst sa tekstovima drugih medija, kao i navode sa društvenih mreža što se njemu kao autoru teksta nikako ne može spočitavati.

Nakon toga policijski službenici su mu oduzeli mobilni telefon, što je formalno evidentirano kao dobrovoljna predaja, jer bi u suprotnom Morača u policiji morao da ostane još najmanje pet sati dok bi istražioci eventualno dobili naredbu suda.

"Telefon je tražen uz suglasnost tužioca Gordane Mijatović, pod izgovorom "da vide s kim ja to kontaktiram". Advokat mi je rekao da ću, ako ne potpišem dobrovoljnu predaju telefona, mnogo duže morati ostati u policiji i na njegov prijedlog sam pristao da predam telefon koji je deponovan u Osnovni sud", ističe Morača, napominjući da je morao da ide po dijete u vrtić.

Osim Morače na informativni razgovor u PU Banjaluka danas su pozvani odgovorni urednik "EuroBlica" Siniša Trkulja, direktor razvoja i izvršni urednik portala "SrpskaInfo" Boris Lakić, kao i novinar "Glasa Srpske" Nebojša Tomašević, koji je ispitan kao svjedok u vezi sa objavom inicijala žrtve, koje je saopštio Osnovni sud u Banjaluci.

Saopštenje možete naći na ovom linku.

Milana Stojanović, portparol PU Banjaluka, za UNAworld kaže da se ova institucija neće oglašavati u vezi sa ovim slučajem, upućujući novinare na tužilaštvo.

Portparol OJT Banjaluka Maja Đaković Vidović takođe ništa nije željela da komentariše.

"U ovoj fazi postupka tužilaštvo se neće oglašavati", rekla je Đaković Vidović, odbijajući da odgovori da li novinari, koji su pozvani na sasalušanje, imaju status osumnjičenih ili svjedoka.

(MONDO)