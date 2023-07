FZORS: Besplatni senzori za djecu s dijabetesom značajan iskorak, potrebno smanjiti PDV na lijekove

Roditelje djece sa dijebetesom obradovala je prije dva dana vijest da će Fond zdravstvenog osiguranja snositi troškove senzora za kontinuirano mjerenje šećera za djecu koja boluju od dijabetesa tip 1 do 18 godina starosti.

Izvor: Shutterstock

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio je u izmjene Pravilnika o uslovima i postupku za objezbjeđivanje medicinskih sredstava kojim se na Listu medicinskih sredstva uvrštavaju senzori za kontinuirano mjerenje šećera za djecu koja boluju od dijabetesa tip 1 do 18 godina starosti.

Fond će početi da finansira senzore nakon što izmjene pravilnike stupe na snagu, a to je osam dana nakon objave u Službenom glasniku o čemu će javnost biti informisana.

"Napominjemo da je izmjenom pravilnika, takođe, omogućeno da korisnici senzora i dalje imaju pravo na određen broj trakica za mjerenje šećera u krvi, što inače nije praksa u drugim zemljama koje finansiraju senzore (u drugim zemljama je praksa da osiguranici koji koriste senzore nemaju pravo na trakice)", kažu za MONDO iz Fonda.

Izvor: siam.pukkato/Shutterstock

Kako je predviđeno izmjenom pravilnika, Fond će finansirati senzore za očitavanje kontinuiranog mjerenja šećera koji traju sedam dana, kao i senzore u trajanju od 14 dana u zavisnosti koji senzori budu preporučeni pacijentima.

U Republici Srpskoj postoji 600 djece i mladih do 18 godina kojima je dijagnostikavan dijabetes tip 1.

Kada su u pitanju senzori koji traju sedam dana Fond će finansirati 52 senzora godišnje za jednog osiguranika, a senzore u trajanju od 14 dana će finansirati 26 komada godišnje.

"Procedura ostvarivanja ovog prava definisana je na način da senzore predlaže specijalista pedijatar endokrinolog, dok Fond na osnovu tog prijedloga donosi rješenje i izdaje nalog za šestomjesečne potrebe ovog medicinskog sredstva", kaže za naš portal portparolka Fonda Darija Filipović.

Ističe da je cjenovnikom medicinskih sredstava, koji je takođe sastavni dio pomenutog pravilnika, definisana i cijena senzora koju će finansirati FZO RS.

"Formirana cijena je rezultat analize stanja na tržištu kao i razgovora sa predstavnicima udruženja pacijenata, a sve u cilju da osiguranici ne moraju da doplaćuju za pomenuto medicinsko sredstvo. Tako će senzore u trajanju od sedam dana Fond finansirati po cijeni od 65 KM po komadu, a senzore u trajanju od 15 dana dana 130 KM po komadu", kaže naša sagovornica.

Na ovu odluku pacijenti su čekali dugo vremena, a razlog zbog koga su do sada morali da plate senzore je što u našoj zemlji nije bilo registrovanih proizvođača ovih aparata. No, to se sada promijenilo.

"U BiH je za sada registrovano nekoliko vrsta senzora, ali mi vjerujemo da će uvrštavanjem senzora i prava iz zdravstvenog osiguranja biti još zainteresovanih proizvođača koji će ovo medicinsko sredstvo registrovati u BiH, što je svakako i cilj kako bi se poboljšala dostupnost i veći izbor za pacijenta. Fond je uvijek nastojao da svojim propisima predvidi procedure u slučaju eventualnih problema sa dostupnošću prava koje FZO RS, što se svakako odnosi i na senzore", kaže Filipović.

Iz Fonda podsjećaju da oboljeli od dijabetesa, uključujući i djecu, u Republici Srpskoj spadaju u kategoriju osiguranih lica za koje obavezno zdravstveno osiguranje finansira širok spektar prava i to u potpunosti, budući da su oboljeli od dijabetesa oslobođeni plaćanja participacije kod liječenja osnovne bolesti, kao i njenih komplikacija.

"Napominjemo da su djeca do 18 godina, po novom Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju, oslobođena plaćanja participacije za sve usluge koje spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje (ranije je bilo do 15 godina). Fond za oboljele od dijabetesa u potpunosti finansira insuline, trakice za mjerenje šećera, lancete, špriceve, igle, aparate za brzo određivanje glukoze u krvi, potrošne materijala za insulinske pumpe", dodaju.

Izvor: siam.pukkato/Shutterstock

Oboljelima od dijabetesa su dostupni i insulini najnovije generacije koje ne finansiraju pojedine zemlje regiona u kojima se izdvaja znatno više sredstava za zdravstvo. Takođe, Fond je od prije tri godine počeo da finansira i insulinske pumpe koje ranijih godina nije finansirao.

Godišnji trošak Fonda samo za lijekove i potrošni materijal za oboljele od dijabetesa iznosi oko 33,8 miliona KM, ne računajući liječenja, medicinska sredstva i drugo. U odnosu na 2016. godinu izdvajanja za ove namjene su povećana za čak 50 odsto.

"Uvrštavanjem senzora na Listu medicinskih sredstava napravljen je još jedan značajan iskorak za koji smatramo da će značajno unaprijediti kvalitet života oboljelih. Zahvaljujemo se predstavnicima udruženja na razumijevanju i strpljenju i ovaj novi iskorak u pravima oboljelih od dijabetesa je rezultat našeg zajedničkog rada", kaže portparolka Fonda.

Iz ove ustanove kažu i da postoji potreba uvođenja dodatnih izvora finansiranja po uzoru na druge zemlje, jer samo na taj način se može obezbijediti dugoročna finansijska održivost zdravstvenog sistema i odgovoriti zahtjevima za uvođenjem novih prava osiguranika, kao i na druge izazove i potrebe savremene medicine.

"Čak je u prošloj godini smanjena stopa doprinosa za zdravstvo sa 12 na 10,2 odsto, a svi naši napori da za zdravstveni sistem izdejstvujemo dodatne izvore finansiranja nisu urodili plodom. Osim toga, savremena medicina rapidno napreduje, skoro svakodnevno Fond dobija nove zahtjeve kako pacijenata tako i struke, a već godinama imamo isti izvor finansiranja, samo sada sa još otežavajućim okolonostima, budući da je smanjena stopa za zdravstvo.

Dakle, izuzetno je važno da se redovno uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, a i da cjelokupno društvo pruži podršku zdravstvenom sistemu kako bi se obezbijedili dodatni izvori finansiranja, jer bi to omogućilo efikasniji odgovor na brojne izazove koji nas očekuju u budućnosti", naglašavaju iz Fonda i ističu:

"Uplata doprinosa je jako važna i iz ugla povećanja prava osiguranih lica, budući da smo svjedoci da osiguranici, ali i zdravstvena struka, svakodnevno imaju nove zahtjeve koje je nemoguće finansirati, ukoliko se kasni sa uplatom jedinog izvora prihoda Fonda, a to su doprinosi".

Dodaju i da bi se smanjenjem stope PDV-a na medicinska sredstva i lijekove znatno unaprijedila dostupnost i stvorio prostor za proširenje prava osiguranika, odnosno uvođenje novih kako medicinskih sredstava, tako i lijekova.

"Iz tog razloga FZORS insistira da se konačno razmotri smanjenje stope PDV-a na lijekove, kao i medicinska sredstva, jer je ta stopa u BiH najviša u odnosu na zemlje regiona", kaže Filipović.

(MONDO)